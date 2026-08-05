MI6, cel mai puternic serviciu de spionaj al Europei, francezii de la DGSE – cei mai eficienți ”asasini”. Pe ce loc e România

Stiri externe
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MI6 a fost clasat drept cel mai puternic serviciu de informaţii externe din Europa, devansând Franţa şi Ţările de Jos, potrivit unui studiu realizat de experţi. România este pe locul 11, între Danemarca și Spania, ca putere a serviciului său de spionaj. 

autor
Cristian Anton

MI6 este cel mai puternic serviciu de informații externe din Europa, britanicii devansând DGSE-ul francez – care excelează însă în ”asasinarea” amenințărilor și AIVD din Țările de Jos, potrivit unui top realizat de publicația franceză L’Express, care a consultat mai mulți experți în intelligence.

România se află la mijlocul clasamentului european, Serviciul de Informații Externe (SIE) primind un punctaj care îl clasează pe locul 11 în topul celor mai puternice servicii de spionaj din Europa. SIE s-ar afla astfel înaintea unor state foarte puternice, precum Italia, Elveția sau Spania, dar sub țări precum Polonia sau Estonia. 

Serviciul Secret de Informaţii al Regatului Unit este lăudat pentru strategia pe termen lung şi pentru ”predilecţia pentru trucuri murdare”, comentează The Guardian studiul realizat de L’Express, potrivit News.ro

Agenţia britanică de informaţii a obţinut 251 de puncte în cadrul studiului şi a fost lăudată pentru expertiza sa în recrutarea informatorilor de nivel înalt şi în infiltrarea elitelor conducătoare din Rusia, China, Iran şi Turcia, conform evaluării realizate de 60 de profesionişti din 25 de ţări.

Direcţia Generală pentru Securitate Externă (DGSE) din Franţa s-a clasat pe locul al doilea, cu 169 de puncte, datorită acoperirii sale globale şi capacităţii operaţionale, a comentat și ziarul The Times.

Olanda, Ucraina şi Germania completează topul primelor cinci, în timp ce serviciul din Letonia a fost evaluat ca fiind cel mai slab.

Fost oficial CIA: MI6 este peste noi în dosarul ucrainean. E extraordinar de bun

Evaluarea a fost realizată de revista franceză L’Express, care a contactat persoane din serviciile de informaţii ale statului pentru a-şi evalua omologii din ţările aliate occidentale.

Marea Britanie a fost prima care a avertizat Ucraina cu privire la probabilitatea invaziei ruseşti care a început în februarie 2022 şi a fost un aliat ferm al Kievului.

Ralph Goff, fost şef al operaţiunilor pentru Europa şi Eurasia la CIA, a declarat pentru revistă: ”Britanicii sunt în frunte în ceea ce priveşte dosarul ucrainean. Noi suntem chiar în urma lor”.

Robert Gorelick, fost şef de staţie al CIA, a adăugat: ”Regatul Unit are, de departe, cele mai puternice servicii secrete din Europa. MI6 este extraordinar”.

Anul trecut, Blaise Metreweli a devenit prima femeie care conduce MI6, preluând funcţia de la Sir Richard Moore.

Un fost şef al DGSE a declarat: ”Britanicii au capacitatea de a juca pe termen lung, investind în surse pe un orizont de 10 ani, oarecum asemănător ruşilor. Şi au o predilecţie pentru trucuri murdare”.

DGSE, renumit pentru asasinatele sale. Singurul din Europa cu acoperire globală

DGSE, care a fost prezentată în serialul francez ”The Bureau”, a fost evaluată drept una dintre cele mai bune agenţii din lume în domeniul combaterii terorismului.

Serviciul este renumit pentru operaţiunile sale clandestine de ”eliminare” a persoanelor considerate o ameninţare la adresa securităţii franceze. François Hollande, fostul preşedinte francez, a vorbit public despre faptul că a ordonat cel puţin 40 de operaţiuni de asasinare a unor ţinte ”de mare importanţă” din Orientul Mijlociu şi Africa, potrivit unei cărţi din 2017.

Un responsabil al serviciilor secrete poloneze a declarat pentru L’Express: ”Este singurul serviciu din Europa continentală cu o acoperire aproape globală”.

”Acesta combină capacităţile de colectare tehnică a informaţiilor, de informaţii umane şi de acţiune operaţională”, a adăugat.

Spionul KGB Alexandru Bălan, fost director adjunct al Serviciilor de Informații și Securitate Moldova, extrădat din România

Sursa: StirilePROTV News.ro

Etichete: servicii secrete, clasament, europa, romania, serviciul de informatii externe, MI6,

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