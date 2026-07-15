Deși nu deține informații precise despre momentul sau locul atacurilor, președintele lituanian a confirmat că serviciile de informații ale țării au primit semnale în acest sens, a declarat într-un interviu acordat agenției BNS, preluat de news.ro.

„Avem astfel de semnale, pe care le primim de la serviciile noastre (de informații). Acestea nu identifică în mod clar locul sau momentul... Deoarece adversarul nu a finalizat planificarea, iar noi știm doar despre planificare sau despre obiectiv”, a spus Nausėda. El a adăugat că atacurile ar putea viza „diverse mijloace menite să provoace daune fizice infrastructurii critice... orice ar putea opri funcționarea acestor obiective” a spus președintele Lituaniei.

Lituania, în alertă maximă

Lituania, stat membru NATO care are granițe terestre cu enclava rusă Kaliningrad și cu Belarus, aliatul Moscovei, și-a triplat cheltuielile pentru apărare de la invazia Rusiei în Ucraina din 2022. Avertismentul președintelui Nausėda vine la scurt timp după ce Polonia a declarat, la începutul acestei luni, că agențiile de informații occidentale sunt îngrijorate de riscul unor atacuri rusești împotriva teritoriului său și al statelor baltice.

Moscova neagă acuzațiile

Moscova a negat în mod constant acuzațiile de planificare sau de desfășurare a unor acțiuni de sabotaj și a altor atacuri asupra țărilor din afara Ucrainei, afirmând că astfel de relatări fac parte dintr-o campanie de propagandă antirusă. Cu toate acestea, avertismentele repetate ale statelor baltice și ale Poloniei indică o preocupare crescândă în regiune cu privire la amenințările hibride și la posibilele acțiuni de destabilizare ale Kremlinului.