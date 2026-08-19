Compania Meta a respins acuzațiile formulate de 29 de state federale americane că ar fi urmărit, în mod intenționat, să-i facă pe copii dependenți de platformele sale, Facebook și Instagram, în scopul profitului. Potrivit acuzării, platformele au fost astfel concepute încât să atragă utilizatorii tineri, alimentând anxietatea, depresia și chiar împingându-i, pe unii la sinucidere.

Părinți și activiști s-au strâns în fața tribunalului din California, unde a început mult-așteptatul proces împotriva gigantului META.

Lennon Torres, HEAT Initiative: „Este timpul ca publicul să vadă ceea ce directorii META au știut tot timpul: că produsele lor sunt concepute pentru a crea dependență și pentru a le face rău copiilor”.

Pe o pancartă au fost scrise numele și vârsta a zeci de tineri care s-au sinucis din cauza problemelor emoționale apărute – susțin familiile – ca urmare a activității pe rețelele de socializare ale companiei META.

Mary Rodee, mamă: „Fiul meu avea aproape de 16 ani când și-a luat viața, după o interacțiune de cinci ore cu un infractor adult care se dădea drept o tânără frumoasă”.

Julianna Arnold, mamă: „Derularea nesfârșită a conținutului s-a transformat în depresie, apoi în anxietate de care nu a mai putut scăpa”.

Procesul vizează acuzațiile aduse de patru state federale americane, din cele 29 care au deschis, în 2023, acțiuni în instanță împotriva META.

Rob Bonta, procurorul general al Californiei: „Știau că produsul lor era periculos și au mințit publicul, au mințit Congresul. Au spus publicului, au spus lumii întregi că produsul lor nu era periculos”.

Kelvin Chan, jurnalist Associated Press: „Statele acuză că platformele META dăunează sănătății mentale a tinerilor, prin faptul că unele funcții au fost proiectate cu intenția de a crea dependență. De asemenea, susțin că META încalcă legislația federală prin colectarea în mod obișnuit a datelor copiilor cu vârsta sub 13 ani fără acordul părinților”.

Potrivit plângerii penale, Meta a conceput funcții precum algoritmii de recomandare, fluxurile care permit derularea la nesfârșit, butoanele „Like” și notificările – astfel încât să creeze în mod intenționat dependență.

Statele cer despăgubiri estimate la peste o mie de miliarde de dolari, dar și introducerea unor restricții de vârstă și eliminarea funcției de derulare infinită.

Meta a negat acuzațiile, iar un purtător de cuvânt al companiei susține că procurorii nu oferă nicio dovadă că cineva a fost indus în eroare în mod deliberat.

Procesul ar urma să dureze cel puțin șase săptămâni și sunt așteptați să depună mărturie directori de top ai Meta, inclusiv fondatorul companiei, Mark Zuckerberg.