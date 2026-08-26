Procesul susținea că gigantul rețelelor sociale a conceput în mod deliberat platforme precum Instagram și Facebook astfel încât să creeze dependență în rândul copiilor, deși compania ar fi cunoscut efectele nocive pe care acestea le-ar putea avea asupra utilizatorilor tineri. Statele au susținut, de asemenea, că Meta a colectat în mod deliberat date de la copii fără știrea părinților, încălcând astfel Legea privind protecția vieții private a copiilor în mediul online (COPPA).

Prin încheierea acordului, Meta nu admite că este vinovată de aceste acuzații, însă decizia arată că societatea a preferat să evite continuarea procesului în fața unui juriu.

Meta prezintă acordul și drept un apel adresat YouTube și TikTok pentru adoptarea unui set de măsuri de protecție destinate adolescenților și a unor instrumente de control pentru părinți, prezentate într-o postare publicată pe blogul companiei.

„Asigurarea unei experiențe sigure și productive pentru adolescenți pe platformele noastre este o prioritate absolută pentru Meta”, a transmis compania.

„Vrem să facem lucrurile corect pentru părinți și adolescenți și, de aceea, am colaborat cu procurorii generali ai statelor pentru a stabili un nou standard la nivelul industriei.”