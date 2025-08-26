Meseria care îi aduce unei tinere din SUA peste 300.000 de dolari pe an. „Am vrut să fiu pregătită pentru ce e mai rău”

26-08-2025 | 23:00
O tânără de 30 de ani din Statele Unite câștigă peste 300.000 de dolari pe an ca asistent anestezist, scrie CNBC.

În 2024, Chabely Rodriguez a renunțat la postul său stabil, cu salariu fix, și a ales să lucreze pe contract, ca asistent anestezist. Decizia s-a dovedit inspirată: veniturile sale anuale au depășit pragul de 300.000 de dolari. Totul, fără să fie nevoită să urmeze o facultate de medicină – ci doar un masterat în anestezie, urmat de obținerea acreditării CAA (Certified Anesthesiologist Assistant).

Și în poziția anterioară avea un salariu considerabil, de peste 200.000 de dolari pe an, datorat și numeroaselor ore suplimentare și ture prelungite. Acest efort venea, spune ea, dintr-o „mentalitate de lipsuri” formată încă din copilărie.

„Întotdeauna am vrut să fiu pregătită pentru ce e mai rău”, a explicat ea pentru CNBC Make It. Am muncit mult peste program doar ca să știu că am întotdeauna un fond de rezervă.”

Lucrează mai puțin și câștigă mai mult

Acum lucrează, în medie, 40 de ore pe săptămână, cu mici excepții. Deși ar putea ajunge la un venit anual de aproape 500.000 de dolari, evită epuizarea. „Vreau să câștig mai mult, dar nu cu prețul sănătății. Faptul că am trecut de pragul de 300.000 mă face să mă simt în siguranță.”

Pe măsură ce veniturile au crescut, și viziunea sa asupra vieții s-a schimbat. Inițial stabilită în Florida, Chabely credea că își va cumpăra o casă acolo. Dar în 2023 s-a mutat în Georgia și a început să lucreze pe contracte de câteva luni. Ideea de stabilitate imobiliară a fost înlocuită de dorința de libertate.

„Încă nu vreau să mă stabilesc undeva anume. Îmi place să explorez, să schimb locuri, poate chiar să trăiesc în afara țării două luni pe an”, a spus ea.

După ce și-a încheiat contractul din Georgia, s-a mutat în New Mexico. Aici, Chabely investește masiv: alocă 40% din venitul brut în conturi de investiții și de pensie. În ianuarie 2025, portofoliul ei de investiții a atins 500.000 de dolari. A reușit această performanță și pentru că, în 2023, și-a achitat integral împrumutul studențesc, de aproape 124.000 de dolari.

„Faptul că am fost agresivă în achitarea împrumuturilor mi-a permis să trec la investiții. Am depășit ceea ce îmi propusesem, iar asta m-a făcut o persoană mai calmă, mai fericită și mai sigură pe mine”, a mai afirmat Chabely.

Planuri de viitor

Ea nu mai urmărește o cifră exactă pentru pensie. Vrea doar să crească sustenabil, astfel încât, la 50 de ani, să poată decide dacă încetinește ritmul sau nu.

Deși câștigă sume impresionante, Chabely trăiește modest: împarte chiria cu partenerul său și conduce o Toyota Corolla. Totuși, investește în călătorii — alternează vacanțele internaționale cu escapade ieftine, de tip camping sau drumeții.

Între timp, a învățat să se aprecieze pe sine și să nu se mai simtă obligată să accepte fiecare tură disponibilă.

„Simt că n-aș fi fost capabilă de asta până acum. Acum pot să aleg: dacă o situație nu îmi convine, mă retrag. Pot să-l răsfăț pe partenerul meu sau pe mine… și pot să spun cu sinceritate: «Câștig destul. Nu trebuie să-mi forțez limitele pentru asta.» Acum, pot, în sfârșit, să respir”, a mai precizat ea.

Sursa: CNBC

Dată publicare: 26-08-2025 22:46

