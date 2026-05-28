Christine Lagarde a subliniat că menţinerea independenţei băncilor centrale este şi mai importantă într-o ordine globală din ce în ce mai dificilă, transmite Bloomberg.

Evocând cazul lui Napoleon Bonaparte, care în 1800 a fondat Banca Franţei şi, câţiva ani mai târziu, pe măsură ce cerinţele din partea statului au crescut, a redus treptat independenţa pe care o acordase băncii, franţuzoaica a spus că "tocmai această tentaţie este posibil să se accentueze în perioada următoare".

"Într-o lume în care condiţiile devin din ce în ce mai dificile, provocarea nu mai este pur şi simplu aceea de a menţine independenţa juridică, ci mai presus de toate de a menţine credibilitatea necesară pentru a o exercita. Lecţia istoriei este clară: este nevoie de timp pentru a construi încredere, dar doar de o clipă pentru a o pierde", a spus Christine Lagarde, la o conferinţă organizată la Phnom Penh, Cambodgia.

Presiuni politice tot mai mari asupra băncilor centrale

Îngrijorările cu privire la independenţa băncilor centrale s-au intensificat pe fondul presiunii politice din ce în ce mai mari asupra factorilor de decizie din întreaga lume. În SUA, Kevin Warsh, persoana desemnată de preşedintele Donald Trump pentru a-i succeda lui Jerome Powell la şefia Fed, tocmai şi-a preluat mandatul sub presiunea preşedintelui de a reduce dobânzile.

Deşi autonomia BCE este înscrisă în tratatul Uniunii Europene, unii oficiali se tem că interferenţa politică ar putea slăbi capacitatea lor de a-şi îndeplini mandatul de stabilitate a preţurilor. Isabel Schnabel, a avertizat recent cu privire la riscul unei "eroziuni liniştite" a independenţei prin presiune fiscală şi financiară.

Joi, Lagarde a precizat că, în ultimul deceniu, "independenţa de facto" s-a deteriorat în cazul a aproape jumătate dintre băncile centrale din ţările care împreună sunt responsabile pentru 75% din Produsul Intern Brut global. De asemenea, preşedinta BCE a subliniat faptul că mediul în care operează decidenţii devine mai puţin favorabil, şocurile pe partea de ofertă devenind mai frecvente, presiunile fiscale crescând şi încrederea în instituţiile publice scăzând.

Credibilitatea, cheia în perioadele de criză economică

Cu astfel de schimbări, credibilitatea "câştigată prin acţiune" devine decisivă, a spus Lagarde, care este aşteptată să anunţe o majorare a dobânzilor la reuniunea de politică monetară din 10-11 iunie.

"Tocmai atunci când deciziile de politică monetară sunt tensionate din punct de vedere politic şi costisitoare din punct de vedere economic, este nevoie cel mai mult de credibilitate. Şi acesta este şi momentul în care credibilitatea este cel mai greu de menţinut", a spus preşedinta BCE.