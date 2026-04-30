'Orice încercare de a impune o blocadă maritimă este contrară dreptului internațional (...) și este sortită eșecului', a declarat Masoud Pezeshkian într-un comunicat, după ce un înalt oficial al Casei Albe a menționat o posibilă prelungire a blocadei 'pentru câteva luni'.

În condițiile în care aceste declarații au contribuit la o creștere a prețurilor petrolului, președintele iranian a susținut că astfel de măsuri 'nu numai că nu reușesc să îmbunătățească securitatea regională, ci constituie și o sursă de tensiune și o perturbare a stabilității pe termen lung a Golfului'.

Deși un armistițiu este în vigoare din 8 aprilie, Statele Unite au impus o blocadă asupra porturilor iraniene din 13 aprilie.

În aceste condiții, forțele armate iraniene au decis să își mențină controlul asupra Strâmtorii Ormuz, prin care, înainte de conflict, tranzitau o cincime din hidrocarburile la nivel global.

Ele amenință cu represalii dacă Washingtonul nu își ridică blocada.

'Nu vom tolera blocada navală. Dacă va continua, Iranul va riposta', a avertizat miercuri la televiziunea de stat Mohsen Rezaei, fost comandant-șef al Gărzilor Revoluției, numit în martie consilier militar al noului lider suprem iranian Mojtaba Khamenei.

El a avertizat, de asemenea, asupra unei reluări a ostilităților între Iran și Statele Unite, despre care a spus că ar putea duce la scufundarea navelor americane și la moartea sau capturarea a numeroși soldați inamici.

Un important oficial al Marinei iraniene a menționat, de asemenea, desfășurarea 'în viitorul foarte apropiat' a unor arme navale recent dezvoltate.

Ministrul petrolului, Mohsen Paknejad, a minimalizat impactul blocadei impuse de SUA, afirmând că aceasta 'nu va duce la niciun rezultat'.

'Angajații din industria petrolieră lucrează neobosit pentru a asigura o aprovizionare neîntreruptă', a spus el.