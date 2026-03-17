Mesajul transmis de Nadia, alături de alți campioni români, în Parlamentul European a fost că sportul nu înseamnă doar performanță, ci și educație, caracter și șansa unui copil de a-și găsi drumul.

De aceea, spun campionii, sportul are nevoie de investiții reale. 2026 este oficial în România Anul Nadia Comăneci.

În Parlamentul European, Nadia Comăneci a vorbit despre puterea sportului de a forma caractere și de a schimba destine.

Nadia Comăneci: „Mă gândesc la micuța fetiță de 6 ani care avea această mică încăpățânare de a descoperi și curajul de a nu se teme și de a găsi în momentul în care intri pe niște drumuri pe care nu le cunoști. Faptul că m-am născut în România, faptul că m-am născut alături de antrenorii pe care i-am avut, familia, țara m-a ajutat să fiu ceea ce sunt astăzi. Este baza valorilor pe care l-am învățat în România și știm foarte bine ce importante sunt aceste valori care te ajută mai târziu în viața ta în a-ți disciplina, a te ridica atunci când greșești”.

La conferința dedicată Nadiei Comăneci au participat și alți mari campioni ai României, printrecare Andreea Răducan, Cătălina Ponor și Marius Urzică.

Ana Maria Brânză: „În fiecare din noi există un campion, doar că ține de fiecare în parte cum are grijă de acel campion și cum îl ajută să performeze. Așa că o să vă rog tare mult să aveți grijă de campionii din voi, dar și de campionii de lângă voi, pentru că ei să strălucească pe celemaiînalte podiumuri”.

La Bruxelles, mesajul campionilor a fost că sportul nu ține doar de podium, ci și de șansa unui copil de a-și descoperi drumul.

Corespondent PRO TV: „Mesajul transmis la Bruxelles a fost că viitorul sportului depinde de investițiile făcute acum. Campionii prezenți în Parlamentul European, cu 40 de medalii olimpice în palmares, au subliniat că sportul trebuie susținut de la bază, acolo unde copiii seformează. Iar odată cu pregătirea viitorului buget al Uniunii Europene, ei cer mai mulți bani și pentru sport. Fără investiții, performanța rămâne o excepție”.