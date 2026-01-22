Mesajul a fost postat pe pagina de Facebook a oficialului și îi este destinat președintelui ucrainean Volodimir Zelenski.

„Dragă Volodimir, se pare că nu ne vom înțelege niciodată. Eu sunt un om liber care servește poporul ungar. Dumneata ești un om aflat într-o poziție dificilă, incapabil sau nedorind să pună capăt unui război aflat acum în al patrulea an - în ciuda faptului că președintele SUA oferă toată asistența posibilă”, afirmă Orban.



„Lingușeala nu ne va schimba poziția. Poporul ucrainean, în pofida insultelor tale selective, se poate baza în continuare pe Ungaria pentru electricitate, combustibil și sprijin pentru refugiați. Restul îl va reglementa viața și fiecare va primi ceea ce merită”, mai spune premierul ungar, semnându-se „Viktor”.



Răspunsul său vine după ce în discursul său la Forumul Economic Mondial Zelenski a criticat drastic mai mulți lideri europeni, inclusiv pe Viktor Orban, cerând țărilor continentului să nu permită capitalelor lor să devină „mici Moscove”, menționează portalul Index.hu.

