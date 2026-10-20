Liderul de la Casa Albă și-a motivat propunerea subliniind identitatea națională: „Noi nu suntem Mexic, suntem Statele Unite ale Americii!” a scris el, arată news.ro. Potrivit acestuia, adoptarea noului nume ar aduce o valoare semnificativă și un prestigiu sporit statului respectiv, estimând că acest demers ar determina o creștere a valorii locuințelor și a veniturilor locuitorilor.

În același mesaj, Donald Trump s-a adresat direct cetățenilor statului, adăugând: „Iar voi aţi fi şi mai mândri atunci când aţi saluta frumosul nostru drapel american! Poate chiar şi alegerile fraudate, pentru care New Mexico este cunoscut, ar deveni din nou corecte!”.

﻿Trump a emis mai multe ordine executive prin care a operat schimbări ale denumirilor geografice, pentru a evoca „măreția americană”. Golful Mexic a fost redenumit „Golful Americii” la 20 ianuarie 2025, muntele Denali - „Muntele McKinley”, lacul Ontario – „Lacul Americii” -august 2026.