Mai devreme în cursul zilei s-au format cozi în faţa unei secţii de votare din Houston. Texanii au timp până pe 3 noiembrie să aleagă între candidaţii democraţi, care îşi axează campania pe preocupările economice, şi cei republicani, aliniaţi în spatele preşedintelui american Donald Trump, potrivit Agerpres.

Alegătorii vor trebui, de asemenea, să îşi aleagă următorul guvernator: republicanul Greg Abbott, 68 de ani, care candidează pentru al patrulea mandat, sau democrata Gina Hinojosa, o avocată de 52 de ani, pe care sondajele o indică uşor în avantaj.

În cursa pentru Senat, democratul James Talarico, un fost profesor de 37 de ani, a reuşit să mobilizeze alegătorii, ceea ce i-a permis să obţină un uşor avans în faţa lui Ken Paxton, 63 de ani, actualul procuror general al statului şi aliat al lui Donald Trump.

Gina Hinojosa şi James Talarico întruchipează amândoi o nouă generaţie de democraţi care încearcă să atragă alegătorii independenţi, precum şi pe americanii dezamăgiţi de războiul nepopular purtat de Donald Trump în Orientul Mijlociu şi de explozia preţurilor.

De asemenea, ei speră să recâştige electoratul latino, atras de miliardar în 2024, nemulţumit de operaţiunile de represiune împotriva imigranţilor ce zguduie ţara de la începutul celui de-al doilea mandat al acestuia.

În ceea ce îi priveşte pe candidaţii republicani, ei mizează din plin pe sprijinul alegătorilor care îl susţin pe Donald Trump.

"Vreau ca Donald Trump să meargă până la capăt (...) Vreau să pună în practică ceea ce a promis că va face", mărturiseşte Rose Mary Cuevas, 64 de ani.

Atât Greg Abbott, cât şi Ken Paxton au evitat dezbaterile pe măsură ce se apropie scrutinul.

Acesta din urmă încearcă să depăşească ani de controverse, inclusiv acuzaţii de fraudă, speculaţii răsunătoare de infidelitate legate de destrămarea căsniciei sale sau semne de întrebare privind legăturile strânse menţinute cu anumiţi donatori.

În 2023, Camera Reprezentanţilor din Texas, controlată de republicani, a iniţiat o procedură de "impeachment" împotriva sa, adică punerea sub acuzare în vederea unei potenţiale demiteri pentru corupţie şi abuz de putere. Ulterior, el a fost achitat de către Senatul local.