"I-am trimis un mesaj lui Orban pentru că este o persoană care a făcut multe pentru poporul său, chiar cu riscul vieţii şi în mijlocul a mii de dificultăţi. Dar aceasta este democraţia şi nu poţi câştiga întotdeauna", a declarat Salvini la postul de televiziune "Telelombardia".

Politicianul italian s-a deplasat la Budapesta pentru a se implica în campania prim-ministrului ultranaţionalist, aliatul său în Europa în cadrul grupului "Patrioţilor", alături de spaniolii de la Vox şi de francezii din "Rassemblement national", formaţiunea de extrema dreaptă a Marinei Le Pen.

În opinia sa, înfrângerea lui Orban după 16 ani, cât s-a aflat la putere, se datorează "unui context internaţional complicat, marcat de două războaie în desfăşurare", dar şi faptului că Bruxellesul blocase fonduri în valoare de miliarde de euro pentru Ungaria din cauza îngrijorării legate de corupţia din cadrul guvernului de la Budapesta şi de atacurile acestuia la adresa statului de drept.

"Lui Orban i-au fost îngheţate 20 de miliarde de euro la Bruxelles pentru că nu a permis migranţilor să intre în Ungaria. Este clar că situaţia economică era complexă pentru că el, fiind un om de cuvânt, spusese 'nu'. L-a costat victoria", a afirmat el.

Salvini i-a urat "mult succes" "celui care a câştigat", fără a menţiona numele învingătorului şi viitorului prim-ministru, conservatorul Peter Magyar.

"Stânga se bucură, dar ei nu au fost acolo", a replicat el.

Prim-ministrul Italiei, Giorgia Meloni, a cărei partener de coaliţie este Salvini, l-a felicitat duminică seară pe Peter Magyar pentru ictorie pe care a calificat-o drept "clară".

Dar s-a referit şi la Orban ca la un "prieten", având în vedere binecunoscuta lor prietenie de mulţi ani, deşi "Fraţii Italiei" de extremă dreapta ai lui Meloni nu s-au alăturat grupării "Patrioţii pentru Europa" ai lui Orban şi Salvini, al treilea ca mărime în Parlamentul European.