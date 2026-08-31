"Continuăm să facem eforturi să găsim un drum de acord şi de înţelegere şi noi credem că a continua războiul nu este nici în interesul nostru, nici în interesul regiunii", a explicat preşedintele iranian cu prilejul unei întâlniri cu prim-ministrul indian Narendra Modi înainte de summitul Organizaţiei pentru Cooperare de la Shanghai (OCS) din Kârgâzstan, relatează AFP, citat de Agerpres.

"Credem că soluţia la problemele existente rezidă în dialog şi înţelegere şi trebuie mobilizate toate capacităţile pentru a evita extinderea insecurităţii şi a conflictului", a adăugat el, potrivit unui comunicat al preşedinţiei ucrainene.

Declaraţiile sale au intervenit după loviturile americane asupra insulei iraniene Larak, care s-au soldat cu doi morţi şi mai mulţi răniţi, potrivit agenţiei oficiale iraniene IRNA. Iranul a anunţat la rândul său luni că a atacat cu drone ţinte americane din Emiratelor Arabe Unite şi Iordania în "legitimă apărare".

Conflictul SUA-Iran a intrat în a șaptea lună

Conflictul dintre SUA şi Iran a intrat în cea de a şaptea lună şi eforturile diplomatice pentru a-i pune capăt bat pasul pe loc.

Aceste ultime săptămâni au fost marcate de o acalmie în Orientul Mijlociu, chiar dacă s-au înregistrat tiruri sporadice, în special în şi în jurul Strâmtorii Ormuz.

Zeci de lideri, între care liderul chinez Xi Jinping, cel rus Vladimir Putin, premierul indian Narendra Modi şi omologul său pakistanez Shehbaz Sharif urmează să participe luni şi marţi la summitul OCS, care se desfăşoară în acest an în capitala kârgâză Bişkek.