Impozitul pe proprietate, reanalizat în coaliție. Ministrul Finanțelor spune că a fost „amânat” de toate guvernele

El a subliniat că „dacă nu dorim să adoptăm anumite măsuri, nu trebuie să le asumăm".

„Impozitul pe proprietate a fost asumat din anul 2021 şi a fost amânat permanent, succesiv de toate guvernele care au fost în funcţie”, a precizat ministrul Finanţelor.

Declarația vine în contextul discuțiilor privind reducerea taxelor locale pe mașini și proprietate. Nazare a evitat să precizeze impactul bugetar sau să avanseze recomandări înaintea deciziei politice colective: „Vom discuta la prima reuniune a coaliției. Pachetul 2 a fost de două ori aprobat în Parlament, iar impactul său este deja inclus în proiecția bugetară".

Ministrul a evocat „efectele contracționiste" ale măsurilor din Pachetul 2 și a prezentat un plan de relansare economică pentru 2026, insistând totodată pe „consecvența" necesară în asumarea deciziilor. „Am setat limite pentru ministere, respectăm termenele de construcție bugetară și căutăm cea mai bună soluție", a completat acesta.