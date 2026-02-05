Impozitul pe proprietate, reanalizat în coaliție. Ministrul Finanțelor spune că a fost „amânat” de toate guvernele

Știri Actuale
62569677
Inquam Photos / Octav Ganea

Impozitul pe proprietate, asumat încă din 2021 și amânat succesiv de toate guvernele, ar putea fi reanalizat de coaliție, a indicat joi ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

autor
Mihai Niculescu

El a subliniat că „dacă nu dorim să adoptăm anumite măsuri, nu trebuie să le asumăm".

Impozitul pe proprietate a fost asumat din anul 2021 şi a fost amânat permanent, succesiv de toate guvernele care au fost în funcţie”, a precizat ministrul Finanţelor.

Declarația vine în contextul discuțiilor privind reducerea taxelor locale pe mașini și proprietate. Nazare a evitat să precizeze impactul bugetar sau să avanseze recomandări înaintea deciziei politice colective: „Vom discuta la prima reuniune a coaliției. Pachetul 2 a fost de două ori aprobat în Parlament, iar impactul său este deja inclus în proiecția bugetară".

Ministrul a evocat „efectele contracționiste" ale măsurilor din Pachetul 2 și a prezentat un plan de relansare economică pentru 2026, insistând totodată pe „consecvența" necesară în asumarea deciziilor. „Am setat limite pentru ministere, respectăm termenele de construcție bugetară și căutăm cea mai bună soluție", a completat acesta.

Citește și
Un tânăr de 22 de ani a murit într-un accident rutier în Timiş. Șoferul, beat şi fără permis, a ajuns la spital
Un tânăr de 22 de ani a murit într-un accident rutier în Timiş. Șoferul, beat şi fără permis, a ajuns la spital

El a subliniat că „dacă nu dorim să adoptăm anumite măsuri, nu trebuie să le asumăm".

Impozitul pe proprietate a fost asumat din anul 2021 şi a fost amânat permanent, succesiv de toate guvernele care au fost în funcţie”, a precizat ministrul Finanţelor.

Declarația lui Nazare vine în contextul discuțiilor privind reducerea taxelor locale pe mașini și proprietate. Nazare a evitat să precizeze impactul bugetar sau să avanseze recomandări înaintea deciziei politice colective: „Vom discuta la prima reuniune a coaliției. Pachetul 2 a fost de două ori aprobat în Parlament, iar impactul său este deja inclus în proiecția bugetară".

Ministrul a evocat „efectele contracționiste" ale măsurilor din Pachetul 2 și a prezentat un plan de relansare economică pentru 2026, insistând totodată pe „consecvența" necesară în asumarea deciziilor. „Am setat limite pentru ministere, respectăm termenele de construcție bugetară și căutăm cea mai bună soluție", a completat acesta.

Sursa: News.ro

Etichete: alexandru nazare, ministrul finananțelor, taxe si impozite,

Dată publicare:

Articol recomandat de sport.ro
Prietena lui Vinicius, la ora dezvăluirilor: ”Când mi-au spus asta, am început să tremur”
Prietena lui Vinicius, la ora dezvăluirilor: ”Când mi-au spus asta, am început să tremur”
Citește și...
Nazare prezintă pachetul de relansare economică: măsuri fiscale şi sprijin pentru companii. Anunțul oficial
Stiri Economice
Nazare prezintă pachetul de relansare economică: măsuri fiscale şi sprijin pentru companii. Anunțul oficial

Ministrul Finanţelor a prezentat, joi, pachetul de relansare economică, despre care afirmă că are o componentă fiscală de măsuri fiscale şi o componentă de reaşezare a schemelor de susţinere pentru companii. 

Argumentele lui Nazare ca Agenţia vamală UE să fie găzduită la București: de la specialiști la siguranța stradală
Știri Actuale
Argumentele lui Nazare ca Agenţia vamală UE să fie găzduită la București: de la specialiști la siguranța stradală

Bucureştiul candidează oficial pentru a deveni sediul viitoarei Agenţii vamale a Uniunii Europene, România susţinându-şi miercuri candidatura.

Nazare promite un „buget al investițiilor” pentru 2026. Deficitul pe 2025 a coborât la 7,7% din PIB, sub nivelul prognozat
Stiri Economice
Nazare promite un „buget al investițiilor” pentru 2026. Deficitul pe 2025 a coborât la 7,7% din PIB, sub nivelul prognozat

Ministrul Finanţelor se arată optimist în ceea ce priveşte perspectivele privind economia românească în anul 2026, adăugând că sunt „şanse foarte mari” ca România să adere la Organizaţia de Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) în acest an.

Recomandări
Cum s-ar putea aplica reducerea taxelor locale cerută de UDMR. Motivul pentru care „corecțiile” nu pot fi uniforme
Stiri Economice
Cum s-ar putea aplica reducerea taxelor locale cerută de UDMR. Motivul pentru care „corecțiile” nu pot fi uniforme

Premierul Ilie Bolojan a anunțat că ia în calcul scăderi ale taxelor și impozitelor locale, fără să precizeze procentul sau termenul de aplicare. 

Cât ne costă planul de relansare economică. Cum promite Guvernul să reinvestească banii publici înapoi economie
Stiri Economice
Cât ne costă planul de relansare economică. Cum promite Guvernul să reinvestească banii publici înapoi economie

Guvernul a prezentat un pachet de relansare economică de aproape patru miliarde de euro și întins pe șase ani. Noile măsuri ar urma să impulsioneze creșterea economică, mai ales în acest an cu mari constrângeri bugetare.

După ani de secetă, România intră în primăvară cu rezerva de apă refăcută. Fermierii se pregătesc pentru producții record
Știri Actuale
După ani de secetă, România intră în primăvară cu rezerva de apă refăcută. Fermierii se pregătesc pentru producții record

Este cea mai bună iarnă pentru agricultură din ultimii șase ani. Cu ploi și trei episoade de zăpadă, rezerva de umiditate din sol s-a refăcut. Practic, după foarte mult timp, nu mai există nicio zonă cu deficit de apă.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 05 Februarie 2026

44:54

Alt Text!
La Măruță
La Maruta - 05 Februarie 2026

01:28:55

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
05 Februarie 2026

01:44:53

Alt Text!
Exclusiv PRO TV Plus
“Balerinii nu mănâncă niciodată” și alte mituri false despre balet. Interviu cu două foste balerine de top

39:06

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

ALTE ȘTIRI

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

iBani

(P) Cum s-a transformat o pasiune în business: tablouri Sky Map personalizate produse în România

Sport

Gigi Becali a anunțat două transferuri noi la FCSB: ”Joacă în Olanda. Știe MM”

Sport

Gata, am aflat a doua echipă calificată în semifinalele Coppa Italia! Ploaie de goluri în Atalanta - Juventus