"În vederea îmbunătăţirii conformării voluntare a contribuabililor persoane fizice, precum şi pentru stimularea plăţii obligaţiilor fiscale, se impune încurajarea contribuabililor persoane fizice de a achita sumele datorate şi de a depune declaraţia unică, prin acordarea unei bonificaţii la plata impozitului pe venit datorat pentru veniturile anului 2025, pentru care există obligaţia depunerii declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoane fizice. Astfel, se propune, prin derogare de la prevederile Codului fiscal, reglementarea unui mecanism de acordare a unei bonificaţii de 3% din impozitul pe venit datorat pentru veniturile realizate în anul 2025, pentru care există obligaţia depunerii declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoane fizice", potrivit proiectului de Lege privind instituirea unor măsuri de relansare economică, publicat de Ministerul Finanţelor.

Condițiile pentru acordarea bonificației

Potrivit Ministerului Finanţelor, bonificaţia se acordă dacă sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiţii: impozitul pe venit, contribuţia de asigurări sociale şi contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorate pentru veniturile realizate în anul 2025, inclusiv contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată de către persoanele fizice care au optat în anul 2025 pentru plata acesteia, se sting prin plată şi/sau compensare, integral până la data 15 aprilie 2026, inclusiv; declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice se depune până la 15 aprilie 2026 inclusiv.

Bonificaţia de 3% se acordă numai pentru impozitul pe venit stabilit prin declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoane fizice.

De asemenea, în cazul modificării, ulterior datei de 15 aprilie 2026, a nivelului obligaţiilor fiscale reprezentând impozit pe venit, contribuţie de asigurări sociale şi contribuţie de asigurări sociale de sănătate, datorate pentru veniturile realizate în anul 2025, dreptul contribuabilului la bonificaţie se menţine în situaţia în care obligaţia depunerii declaraţiei unice a fost îndeplinită până la data de 15 aprilie 2026 inclusiv şi s-a efectuat plata obligaţiilor fiscale stabilite prin aceasta până la aceeaşi dată.

În situaţia în care contribuabilii au depus până la data intrării în vigoare a actului normativ sau depun ulterior, până la data de 15 aprilie 2026 inclusiv, Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice, fără acordarea bonificaţiei, pot beneficia de aceasta, prin depunerea unei declaraţii rectificative.

În cazul veniturilor din străinătate realizate în anul 2025 pentru care sunt aplicabile prevederile Convenţiilor de evitare a dublei impuneri, bonificaţia se acordă prin aplicarea procentului de 3% asupra impozitului pe venit datorat rezultat după aplicarea regulilor de evitare a dublei impuneri.

Oportunitate limitată în timp

"Măsura privind acordarea bonificaţiilor reprezintă o fereastră de oportunitate pentru contribuabili, iar aplicarea acesteia este limitată în timp, respectiv până la data de 15 aprilie 2026 inclusiv. După data de 15 aprilie 2026, acordarea bonificaţiilor în cazul impozitului pe venit nu mai este posibilă. Acordarea bonificaţiei numai până la data de 15 aprilie 2026 inclusiv, are în vedere creşterea conformării voluntare la declarare şi plată pentru contribuabilii persoane fizice", precizează iniţiatorii proiectului de act normativ.

Codul fiscal prevede că Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice (Formularul 212) se completează de către persoanele fizice care, în anul 2025, au realizat, individual sau într-o formă de asociere, venituri/pierderi din România sau/şi din străinătate şi se depune până la 26 mai 2026.

Şi companiile vor putea beneficia de o bonificaţie de 3% pentru plata impozitului pe profit sau pe veniturile microîntreprinderilor dacă au depus toate declaraţiile conform vectorului fiscal şi au stins integral şi la termenele prevăzute de lege impozitul pe profit anual/impozit pe veniturile microîntreprinderilor, aferente anului 2025/anului fiscal modificat care începe în anul 2025, după caz.