O cifră în uşoară creştere în ultimii 10 ani, aceasta fiind de 36% în 2016, potrivit unui sondaj realizat după valul de atacuri islamiste din 2015, faţă de 25% în 2000.

"Această tendinţă reflectă o schimbare de mentalitate, alimentată de temeri colective şi de instrumentalizarea securităţii naţionale", a subliniat Luc Belliere, preşedintele ACAT-Franţa, într-un comunicat.

Sondajul relevă o "diviziune politică" foarte pronunţată în ceea ce priveşte acceptarea torturii: "77% dintre simpatizanţii de stânga o consideră încă inacceptabilă, comparativ cu doar 38% dintre susţinătorii Adunării Naţionale (RN) şi Reconquete", două partide de extremă dreapta.

"Toleranţa faţă de tortură se bazează parţial pe o credinţă persistentă în eficacitatea sa în obţinerea de mărturisiri, informaţii sau prevenirea terorismului", explică studiul.

Citește și
Tensiuni între SUA și Polonia. Gestul făcut de un oficial de la Varșovia la adresa lui Trump care i-a supărat pe americani
Tensiuni între SUA și Polonia. Gestul făcut de un oficial de la Varșovia la adresa lui Trump care i-a supărat pe americani

Pentru unul din doi francezi, tortura este "eficientă" în prevenirea unui act terorist. 57% cred că tortura "permite obţinerea de mărturisiri", iar 46% cred că permite obţinerea de "informaţii fiabile", deşi "studii empirice" au demonstrat contrariul, adaugă sondajul.

Aproape şase din zece persoane chestionate (59%) cred, de exemplu, că este "justificat în unele cazuri" ca un ofiţer de poliţie să folosească şocuri electrice împotriva unei persoane suspectate că a plantat o bombă gata să explodeze, în timp ce 92% recunosc această metodă ca fiind un act de tortură.

Aproape jumătate dintre francezi (49%) consideră că au fost comise acte de tortură de către forţele de ordine din Franţa, o cifră care a scăzut: aceasta era de 57% în aprilie 2016 şi de 76% în septembrie 2000.

Sondajul a fost realizat prin intermediul unui chestionar online în perioada 26 noiembrie - 1 decembrie, pe un eşantion reprezentativ de 1.502 persoane cu vârsta de 18 ani şi peste.