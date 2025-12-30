Bulgarii se îngrămădesc să cumpere euro. Au făcut coadă la Banca Națională

Peste două zile, pe 1 ianuarie 2026, Bulgaria va face trecerea la moneda unică europeană. Euro va înlocui Leva, iar Sofia va deveni în mod oficial al 21-lea stat membru al zonei Euro.

Schimbarea se produce însă pe un fundal de instabilitate politică accentuat de temeri legate de faptul că trecerea la euro ar putea aduce scumpiri majore.

În ultimele zile, bulgarii au stat la coadă la Banca Națională din Sofia pentru a cumpăra monede euro. Vecinii noștri trec la moneda unică, după mai multe termene amânate, în principal din cauza inflației prea ridicate.

Pentru unii bulgari, este una dintre cele mai importante realizări ale țării, după căderea regimului comunist în 1989.

Nevelin Petrov, locuitor din Sofia: „Sunt foarte bucuros. Sunt convins că adoptarea euro va contribui la prosperitatea pe termen lung a țării noastre și va servi intereselor generațiilor viitoare.”

Economiștii locali consideră că aderarea la euro este un pas normal pentru economia bulgară, și nu cred că va aduce schimbări dramatice pe termen scurt.

Petar Ganev, analist: „Acum este un moment potrivit pentru ca Bulgaria să adere la zona euro, deoarece țara a ajuns într-un punct în care trebuie să își definească un nou model de dezvoltare. Atunci când o economie atinge 70% - 80% din venitul mediu european, obiectivul nu mai poate fi limitat la integrarea în lanțurile de aprovizionare europene. Ținta trebuie să devină producerea de bunuri și servicii care să concureze direct cu cele ale economiilor europene avansate, inclusiv în domenii cu valoare adăugată mare, precum inteligența artificială și tehnologiile avansate.”

Potrivit experților, Bulgaria stă relativ bine la capitole precum fiscalitatea și stabilitatea bugetară.

Petar Ganev, analist: „Euro funcționează, într-o anumită măsură, ca un sigiliu extern de validare a unei economii solide.”

Pe de altă parte, analiştii observă că lipsa unui adevărat stat de drept şi corupția sunt principalele probleme cu care se confruntă bulgării.

Petar Ganev, analist: „Mediul instituțional mai larg din Bulgaria, în special eșecul reformării sistemului judiciar și al combaterii corupției la nivel înalt, rămâne cel mai mare obstacol în calea dezvoltării țării. Nu este vorba de corupția măruntă, precum interacțiunile cu poliția rutieră, ci de o corupție sistemică, adânc înrădăcinată, și de capturarea instituțiilor-cheie.”

Bulgaria face pasul către moneda unică pe fondul unei crize politice: guvernul a demisionat la începutul lunii, în urma unui val de proteste anticorupție, iar țara nu are încă un buget pentru anul viitor.

Instabilitatea politică pune sub semnul întrebării reformele, creșterea economică și absorbția fondurilor europene, vitale pentru una dintre cele mai sărace țări din Uniunea Europeană.

