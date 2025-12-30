Guvernul a stabilit noi măsuri în Justiție. Ce s-a decis în ultima ședință din 2025

Potrivit unui comunicat al Executivului, aceste măsuri vizează situaţia resurselor umane de la nivelul instanţelor şi parchetelor şi au în vedere, între altele, prelungirea cu un an a dispoziţiei potrivit căreia durata cursurilor de formare profesională a auditorilor de justiţie admişi la Institutul Naţional al Magistraturii în 2026 să rămână de 2 ani.

"Această modificare este justificată de necesitatea preîntâmpinării unei situaţii de blocaj la nivelul Institutului Naţional al Magistraturii începând cu anul 2026. De asemenea, măsura are ca scop şi prevenirea accentuării deficitului de personal la nivelul instanţelor şi parchetelor (similar perioadei 2020 - 2021, când nu au fost organizate concursuri de admitere în magistratură sau la INM, cu grave repercusiuni asupra ocupării posturilor vacante din sistem)", precizează Guvernul.

Alte modificări prevăzute în ordonanţa de urgenţă se referă la echilibrarea schemelor de personal la instanţele şi parchetele superioare, pentru ajustarea numărul de judecători şi procurori la nevoile acestora.

