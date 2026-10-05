„Este momentul ca România să primească şansa de care are nevoie. Şi este momentul ca vocea celor aproape 90% dintre români care spun că ţara merge într-o direcţie greşită să fie auzită. Mergem astăzi la Palatul Cotroceni pregătiţi să ne asumăm guvernarea”, anunţă Manda.

El spune că social-democraţii au un program construit pentru România şi pentru ceea ce aşteaptă oamenii de la un Guvern: relansarea economiei, reluarea investiţiilor, crearea de locuri de muncă şi protejarea puterii de cumpărare.

„România are nevoie acum de un Guvern cu puteri depline şi de un buget care să ofere predictibilitate economiei şi siguranţă oamenilor. Iar soluţia noastră este clară: un guvern PSD sau un guvern construit în jurul PSD, condus de Sorin Grindeanu”, scrie Manda pe Facebook.

El afirmă că, în ultimele luni, românii au plătit pe nedrept costul unui blocaj politic prelungit.

„Am spus-o atunci şi o spunem şi acum: o ţară nu poate fi ţinută pe loc pentru calcule politice şi ambiţii personale. Dialogul este singura cale pentru a ieşi din blocaj. Iar discuţia trebuie să plece de la mesajul transmis de oameni: este nevoie de o schimbare de direcţie”, precizează secretarul general al PSD.

El consideră că toate partidele parlamentare au responsabilitatea de a ţine cont de mesajul PSD şi de a contribui la formarea unui Guvern stabil,„care să guverneze pentru oameni”.

Preşedintele Nicuşor Dan a a convocat luni, începând de la ora 14.00, discuţii cu repreaentanţii tuturor grupurilor parlamentare, discuţii la finalul cărora este aşteptat să facă a patra nominalizare pentru funcţia de premier, după ce Eugen Tomac, Adrian Veştea şi Siegfried Mureşan nu au reuţit să coaguleze o majoritate pentru învestirea Guvernului, Tomac retrăgându-se înaintea declanţării procedurilor parlamentare.