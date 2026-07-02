În jurul orei locale 23:00 (21:00 GMT), incendiul mistuise deja 800 de hectare, a indicat prefectura din departamentul Herault care, alături de alte cinci, a fost plasat miercuri în categoria „pericol foarte ridicat" de către Serviciul naţional de meteorologie (Meteo France).

La aceeaşi oră, incendiul era „controlat pe alocuri", a precizat prefectura pentru AFP, însă „nu era stins".

Administraţia locală din Aude, lângă graniţa cu Spania, a precizat pe reţeaua X că vremea era în continuare nefavorabilă din cauza vântului puternic, existând riscul ca acesta să alimenteze flăcările.

Incendiul a izbucnit în jurul orei locale 16:30 (14:30 GMT) în apropierea comunei Oupia, în vestul departamentului Herault, şi a înaintat „rapid spre nord-estul departamentului Aude, în condiţii meteorologice nefavorabile", a precizat prefectura departamentului Aude.

Aproximativ 550 de pompieri din cele două departamente au fost mobilizaţi la faţa locului, ei primind întăriri din alte departamente şi din partea jandarmilor.

Între 150 şi 200 de persoane au fost evacuate din două comune din departamentul Aude.

Miercuri seara, vântul puternic a răspândit fumul în întreaga regiune, inclusiv în zona Aeroportului din Marsilia, unde piloţii a cel puţin unei aeronave care ateriza i-au asigurat pe pasageri că mirosul de fum nu provenea de la avionul lor, după cum a indicat un martor pentru Reuters.

Incendiul, primul de o asemenea amploare înregistrat în Franţa în acest an, reînvie amintirea dureroasă a mega-incendiului din masivul Corbieres (sud), cel mai grav de pe litoralul mediteranean francez din ultimii 50 de ani. În august 2025, acesta s-a răspândit pe aproximativ 17.000 de hectare, nu departe de locul noului incendiu. Evenimentul din 2025 a provocat moartea unei femei de 65 de ani care nu a reuşit să-şi părăsească locuinţa la timp şi s-a soldat cu mai mulţi răniţi.

Miercuri au izbucnit şi alte incendii de vegetaţie, în principal în sudul Franţei, în special în două oraşe situate la aproximativ 20 de kilometri nord de Marsilia.

Pompierii locali au declarat că un incendiu forestier a fost stins în zona Lancon din sudul Franţei.

Meteo France a avertizat că un alt val de caniculă ar putea afecta ţara săptămâna viitoare.

Autorităţile sanitare au estimat că valul de caniculă anterior ar fi provocat aproximativ 1.000 de decese suplimentare în ţară, pe fondul temperaturilor record.