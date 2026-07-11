Potrivit meteorologilor, duminică vor fi perioade cu instabilitate atmosferică în Carpații Meridionali, local în Carpații Orientali și în Munții Banatului, în sud-estul Olteniei, Muntenia și vestul Moldovei, iar mai ales seara și noaptea în Dobrogea.

Fenomenele prognozate vor include averse torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului, cu rafale ce vor atinge 50–70 km/h. Pe arii restrânse sunt posibile vijelii și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni, cu diametrul cuprins între 1 și 3 centimetri.

Cantitățile de apă vor fi însemnate, urmând să se acumuleze 15–25 de litri pe metru pătrat în intervale scurte de timp, de una până la trei ore, sau prin acumulare. Izolat, acestea pot depăși 30–40 de litri pe metru pătrat.

Se vor afla sub cod galben judeţele Suceava, Neamţ, Bacău, Vrancea, Buzău, Brăila, Tulcea, Constanţa, Ialomiţa, Călăraşi, Giurgiu, Ilfov, Teleorman, Olt, Prahova, Dâmboviţa, Argeş, Caraş-Severin şi municipiul Bucureşti, integral, şi, parţial, Covasna, Braşov, Sibiu, Vâlcea, Gorj, Hunedoara, Alba, şi Mehedinţi.