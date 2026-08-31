„De Ziua Limbii Române, am vrut să redescoperim una dintre cele mai cunoscute poveşti din literatura română. Nu a fost tocmai uşor, dar ne-am distrat încercând să redăm cât mai bine povestea lui Nică şi expresiile savuroase care au făcut generaţii întregi de români să zâmbească. Sperăm să vă placă să-i ascultaţi la fel de mult cum ne-a plăcut nouă să-i filmăm.”, este mesajul publicat pe Facebook, scrie News.ro.

„La mulţi ani limbii române şi tuturor celor care o vorbesc, o învaţă, o iubesc şi o preţuiesc!”, a transmis Ambasada.

Ziua Limbii Române este celebrată în fiecare an pe 31 august, dată la care, în 1989, Parlamentul de la Chişinău a votat legea care prevedea revenirea în Republica Moldova la limba română şi la grafia latină.

Un an mai târziu, în 1990, Republica Moldova stabilea aceeaşi dată pentru sărbătoarea cu numele "Limba Noastră", care va fi adoptată şi de Parlamentul României în anul 2013, cu numele "Ziua Limbii Române".