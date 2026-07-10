Alte 23 de persoane sunt date dispărute. Cel puțin patru dintre victime aveau cetățenie britanică și au fost surprinse de flăcări în timp ce încercau să fugă cu mașina. Potrivit presei locale, ar fi încercat să plece pe altă rută decât cea indicată de autorități. Aproape jumătate din populația satului făcut scrum este formată din expați britanici.

Provocat de un cablu electric căzut peste o pădure de lângă orașul Almeria, în comunitatea autonomă Andalusia, incendiul s-a extins cu iuțeală. Peste 150 de pompieri au intervenit pentru a bloca înaintarea flăcărilor prin vegetația uscată. Însă vântul, care sufla cu peste 50 de km pe oră, le-a creat mari probleme.

În pofida eforturilor extraordinare, pârjolul a luat mai multe vieți omenești în satul Bedar. Cel puțin patru persoane au fost găsite carbonizate în mașina cu care încercau să fugă. Locuitorii din mai multe cartiere, în jur de o mie de oameni, au fost evacuați.

Spania este pe finalul celui de-al doilea val de caniculă al verii, iar în Andalusia este cod portocaliu de arșiță.

În Barcelona s-au înregistrat miercuri 40,9 grade Celsius, la umbră, o temperatură fără precedent pentru acest oraș de când au început să se țină evidențele meteo, în 1914.

Alfons Puertas, angajat al Observatorului Fabra: „Deși tendința de creștere a temperaturilor este observată de zeci de ani aici, ea s-a accentuat considerabil în ultimii patru sau cinci ani. Este o tendință foarte clară și constantă și trebuie să ne așteptăm ca, în anii următori, să continuăm să doborâm recorduri.”

Localnicii fac față tot mai greu verilor sufocante.

Bărbat: „I-aș sfătui însă pe oameni să nu iasă din casă, pentru că, dacă ai pune un ou pe trotuar, cred că s-ar prăji!”

Bărbat: „Bem apă, dar și apa este foarte caldă. Nu știu, vara aceasta este destul de greu de suportat, este extrem de cald.”

Bărbat: „Am un apartament la ultimul etaj și, când l-am cumpărat, în 2003, nu aveam nevoie de aer condiționat, dar acum am. În 20 de ani, clima s-a schimbat drastic.”

Anul trecut, focul a mistuit peste 390.000 de hectare în Spania, o suprafață de peste șase ori mai mare decât media înregistrată în această țară între 2006 și 2024.