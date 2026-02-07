Cântăreața în vârstă de 55 de ani a purtat o rochie argintie și a interpretat o versiune a celebrului cântec clasic din anii 1950 al lui Domenico Modugno, „Nel blu, dipinto di blu”, cunoscut și sub numele de „Volare”, scrie Metro.

Din păcate, în ciuda strălucirii și farmecului prestației sale, spectatorii nu au fost impresionați de cântatul ei.

Fanii au criticat interpretarea Mariah Carey

Fanii s-au plâns că a cântat în playback, iar unul dintre ei a mers până la a afirma că ea a stricat întreaga competiție.

„Mariah Carey tocmai a distrus Jocurile Olimpice de iarnă pentru toată lumea”, a scris un internaut pe X.

„Există nenumărați cântăreți italieni minunați, iar noi o avem pe Mariah Carey cântând în cea mai proastă italiană pe care am auzit-o vreodată pe o scenă națională”, a adăugat alt utilizator X.

„De ce ar aduce-o pe Mariah Carey să stea acolo și să cânte în playback, în timp ce se uită în gol, plictisită de moarte?”, a mai comentat cineva pe platformă.

Nu doar pe X au fost critici la adresa lui Mariah.

Pe Reddit, un utilizator s-a plâns: „Mariah era rigidă ca o scândură, era o nebunie. Ar fi putut fi o siluetă de carton a lui Mariah și nu aș fi observat diferența”.

Alegerea lui Mariah a stârnit dezbateri

Alții, între timp, s-au întrebat de ce au ales o cântăreață americană pentru a deschide jocurile în Italia.

„Îmi place Mariah, dar mi s-a părut ciudat că nu au invitat cântăreți italieni. Apariția lui Andrea Bocelli spre final – și nu ca punct culminant – a fost, de asemenea, o alegere ciudată.”, a scris un alt internaut.

Cu toate acestea, Mariah a avut și ea partea ei de susținători online.

„Ai făcut o treabă excelentă”, „Piesa originală Volare, înregistrată de Domenico Modugno, a fost o parte integrantă a vieții mele când eram copil. Mă bucur să o văd reînviată pe scena mondială după atâția ani”, „Nu există nimeni mai bun la a cânta live decât Mariah Carey”, au fost câteva dintre comentariile de susținere.

Mariah nu a fost singura cântăreață care a urcat pe scenă aseară. Andrea Bocelli i-a încântat pe toți cu versiunea sa a piesei Nessun Dorma, iar pianistul chinez Lang Lang a interpretat imnul olimpic.