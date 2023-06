Marea Britanie: Numărul cadrelor medicale care vin din străinătate va fi redus la jumătate, în următorii 15 ani

Reducerea drastică face parte din măsurile anunțate de premierul Sunak, pentru a redresa sistemul public de sănătate aflat în colaps. Planul prevede schimbări menite să rețină actualul personal și să atragă sute de mii de noi angajați. Program flexibil, scăderea duratei stagiaturii și măsuri de sprijinire a creșterii copiilor, sunt doar câteva dintre stimulente.

Planul executivului de la Londra prevede cheltuirea a 2,4 miliarde de lire sterline pentru sistemul de sanatate. In primul rand vor fi instruiti pe plan intern tot mai mare de angajati, o jumatate de milion in urmatorii 6 ani, pentru a reduce masiv dependenta de recrutarile internationale. Peste 15 ani, numarul medicilor si asistentelor straini din sanatate ar urma sa fie redus la 9% de la 25% - in prezent.

Rishi Sunak, premierul Marii Britanii: "Societatea noastră îmbătrânește, povara bolilor se schimbă, iar aceste aspecte pun și mai multă presiune asupra angajaților din sistemul de sănătate, oricum aflați sub stres semnificativ.



Dacă nu acționăm acum cu un plan pe termen lung, problemele din sistem se vor agrava. Așa că anunțăm astăzi cea mai ambițioasă transformare a modului în care funcționeaza și este deservit cu personal NHS (Sistemul de Sanatate al Marii Britanii)".

Durata facultăților de medicină va fi redusă de la 5 la 4 ani, iar asistentele se vor putea angaja imediat când termină școala și nu după patru luni ca în prezent.

De asemenea, medicii vor avea posibilitatea să lucreze încă din cursul studiilor. În secțiile de sănătate mintală se preconizează o lărgire a echipelor cu peste 70%.

Din aceasta toamnă, cadrele medicale recent pensionate vor avea posibilitatea să revină la muncă în cadrul unei scheme botezate "Doctorii emeriți".

Sistemul de sănătate al Marii Britanii traversează o criză profundă, slăbit de politicile de austeritate şi de consecinţele pandemiei. În acest moment, 112.000 de posturi sunt vacante.

Anunțul de vineri intervine cu doar două săptămâni înainte ca mii de medici de spital să intre în grevă pentru cinci zile, pentru a cere salarii mai bune. "Junior doctors", statut apropiat de cel al rezidenţilor din România, şi-au înmulţit grevele în ultimele luni, ceea ce a dus la amânarea a numeroase programări medicale.

Potrivit unor statistici oficiale, în aprilie, aproape 7,5 milioane de persoane erau în aşteptarea unui tratament în Anglia. Dintre acestea, peste 3 milioane așteptau de peste 18 luni.

Sursa: Pro TV
Dată publicare: 30-06-2023 20:49