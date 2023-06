O femeie din Marea Britanie susţine că Andrew Tate a sufocat-o şi a violat-o în 2014. „Am crezut că o să mor”

Ea s-a alăturat altor trei reclamante, care au anunţat că depun o plângere civilă împotriva lui Andrew Tate, căruia i se cer despăgubiri, relatează The Guardian, citată de News.ro.

Tânăra, care acum are 30 de ani, era la universitate în 2014 când spune că l-a întâlnit pe Tate în timpul unei ieşiri în oraşul său natal, Luton. „Iniţial, a fost foarte amabil şi fermecător şi am ajuns să merg acasă cu el”, a povestit femeia. „În timp ce făceam sex, el a început să mă sugrume şi m-a sufocat atât de tare, încât mi-am pierdut cunoştinţa. Am crezut că o să mor. Când m-am trezit, el continua să mă violeze. Este greu să povestesc asta, pentru că este atât de tulburător, dar aşa a fost”, a declarat femeia.

Ea a spus că a decis să facă totul public după ce a citit despre poveştile „altor femei care au fost suficient de curajoase pentru a vorbi despre Tate”.

„Sper că povestea mea va ajuta şi alte femei să facă acelaşi lucru, deoarece este mai uşor să vorbeşti atunci când realizezi că nu eşti singur”, a declarat ea. „Iniţial, cred că am fost în negare după ce s-a întâmplat... Eram tânără şi cred că, probabil, m-am învinovăţit un pic. Mai recent, şi mai ales după ce a devenit celebru, a devenit imposibil de evitat, deoarece era şi este peste tot”, a mărturisit tânăra.

Potrivit firmei de avocatură McCue Jury & Partners, scopul procesului intentat în civil este de a căuta „dreptate, responsabilitate şi compensaţii pentru victimele lui Tate”, precum şi de a încuraja „o anchetă penală în Marea Britanie cu privire la crimele lui Tate, în speranţa că acesta va fi urmărit penal şi condamnat în Marea Britanie, pe lângă acuzaţiile cu care se confruntă în România”.

Cele patru femei, cu vârste cuprinse între 20 şi 30 de ani, au intentat o acţiune civilă împotriva lui Tate pentru presupuse infracţiuni comise între 2013 şi 2016, în timp ce acesta locuia încă în Marea Britanie. Plângerile în procesul civil se referă la vătămări corporale şi la daune psihologice cauzate ca urmare a presupuselor agresiuni sexuale şi fizice violente, precum şi a controlului coercitiv.

O campanie pe site-ul Crowdjustice pentru a susţine acţiunea legală împotriva lui Andrew Tate în Marea Britanie a primit peste 500 de donaţii în valoare totală de aproape 15.000 de lire sterline, menţionează The Guardian.

Andrew Tate, în vârstă de 36 de ani, un influencer cu cetăţenie britanică şi americană, care are peste 6,5 milioane de urmăritori pe Twitter, a fost plasat în arest la domiciliu în România în aprilie, după ce o instanţă a anulat o cerere a procurorilor de arestare preventivă a acestuia. Alături de fratele său şi de două femei din România, Tate este acuzat de viol, trafic de persoane şi crimă organizată, acuzaţii pe care toţi le neagă.

Reprezentanţii lui Tate nu au răspuns la o solicitare de comentarii după apariţia celei de-a patra femei care îl acuză public în Marea Britanie de agresiuni sexuale, precizează The Guardian.

Când a fost anunţată pentru prima dată plângerea civilă, purtătorul său de cuvânt a declarat că „Andrew Tate neagă cu vehemenţă aceste acuzaţii, de care nu avea deloc cunoştinţă, şi este întristat de faptul că presa alege să acţioneze ca un mijlocitor pentru încercările oportuniste ale femeilor de a obţine câştiguri băneşti”.

Dată publicare: 07-06-2023 11:16