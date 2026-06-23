Informația a fost dezvăluită luni seară de postul CNN, marcând cea mai recentă întorsătură de situaţie într-un caz care a generat multă emoţie în Statele Unite, informează AFP.

Nancy Guthrie, mama jurnalistei Savannah Guthrie din emisiunea "Today", a fost răpită din locuinţa ei, situată în apropiere de Tucson, un oraş din statul american Arizona. Răpitorii au trimis apoi o scrisoare de răscumpărare către familia Guthrie, precum şi unor companii mass-media.

Un al doilea mesaj, trimis mai întâi unui post TV din Tucson, informa despre moartea lui Nancy Guthrie, iar răpitorii dădeau asigurări că nu şi-au dorit acel deces. Octogenara suferea de probleme cardiace.

Poliţia federală americană, FBI, a considerat că acele bilete sunt credibile şi le-a cerut companiilor de presă care le-au primit să nu le facă publice, în interesul anchetei.

Însă ancheta s-a împotmolit de-a lungul lunilor care au trecut de atunci, în pofida apelurilor emoţionante lansate de copiii victimei, recompensei de 1 milion de dolari pentru găsirea femeii răpite şi a unei puternice acoperiri mediatice a cazului.

Acoperirea mediatică a răspuns interesului puternic manifestat de populaţia americană pentru acest caz, asupra căruia s-a exprimat şi preşedintele Donald Trump, care a dezvăluit că urmăreşte evoluţia investigaţiilor şi a promis pedeapsa capitală pentru infractorii implicaţi în răpire.

Directorul FBI, Kash Patel, a publicat în luna februarie imagini cu un individ mascat, descris ca fiind înarmat, care părea să manipuleze camera video montată deasupra uşii de intrare în locuinţa lui Nancy Guthrie.

Însă bărbatul nu a putut fi identificat, nici locul în care mama jurnalistei Savannah Guthrie era ţinută prizonieră.