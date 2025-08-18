Mai mulți indivizi au deschis focul într-un restaurant aglomerat din New York. Trei persoane au murit

Stiri externe
18-08-2025 | 07:31
atac armat

 

Trei persoane au fost ucise, iar alte opt au fost rănite după ce mai mulți atacatori au deschis focul într-un restaurant din New York.

autor
Vlad Dobrea

Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional!

Potrivit anchetatorilor, totul s-a întâmplat în jurul orei locale 3 dimineața, aproape de închidere.

Din primele informații, atacatorii au scos armele și au început să tragă, după ce s-a iscat o ceartă în localul aglomerat. Cele trei victime sunt bărbați, cu vârste cuprinse între 27 și 35 de ani.

Imediat după episodul sângeros, atacatorii s-au făcut nevăzuți și, până acum, polițiștii nu au dat detalii despre posibilii suspecți.

Citește și
uragan
”Vânătorii de uragane” au zburat prin ochiul ciclonului care a dat naștere furtunii Erin. Uragan de categoria 5, catastrofală

În același restaurant a mai avut loc un atac armat, în noiembrie 2024, însă atunci, nimeni nu și-a pierdut viața.

Sursa: Pro TV

Etichete: new york, deces, impuscaturi,

Dată publicare: 18-08-2025 07:31

Articol recomandat de sport.ro
Culisele unei tragedii: cine a fost pilotul care a murit în etapa Autocross de la Câmpulung
Culisele unei tragedii: cine a fost pilotul care a murit în etapa Autocross de la Câmpulung
Citește și...
”Vânătorii de uragane” au zburat prin ochiul ciclonului care a dat naștere furtunii Erin. Uragan de categoria 5, catastrofală
Stiri externe
”Vânătorii de uragane” au zburat prin ochiul ciclonului care a dat naștere furtunii Erin. Uragan de categoria 5, catastrofală

O echipă de „vânători de uragane” a zburat prin ochiul unui ciclon uriaș, pentru a colecta date meteo privind furtuna care se apropie amenințător de Caraibe.  

Un bebeluș a intrat în comă după ce a înghițit o pastilă de metadonă, în Belgia. Bunica şi părinţii fetiţei au fost arestaţi
Stiri externe
Un bebeluș a intrat în comă după ce a înghițit o pastilă de metadonă, în Belgia. Bunica şi părinţii fetiţei au fost arestaţi

O fetiţă de 11 luni care locuia în Gosselies, lângă Charleroi, a intrat în comă după ce a ingerat o pastilă de metadonă, a relatat, duminică, RTL.

CNN: Cum a evoluat relația dintre Trump și liderul ucrainean după cearta din februarie din Biroul Oval
Stiri externe
CNN: Cum a evoluat relația dintre Trump și liderul ucrainean după cearta din februarie din Biroul Oval

Ultima dată când preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a aflat în Biroul Oval, a fost certat de gazdele sale americane, i s-a refuzat prânzul planificat şi i s-a cerut brusc să plece, relatează CNN.

Recomandări
LIVE UPDATE: Volodimir Zelenski se întâlnește cu Donald Trump. Liderul SUA i-a dat deja o veste rea: ”Nu poate adera la NATO”
Stiri externe
LIVE UPDATE: Volodimir Zelenski se întâlnește cu Donald Trump. Liderul SUA i-a dat deja o veste rea: ”Nu poate adera la NATO”

Volodimir Zelenski se întâlnește azi cu Donald Trump. Va fi însoțit de șefa Comisiei Europene, lideri din Germania, Marea Britanie, Italia, Franța și Finlanda, precum și de secretarul general al NATO. ȘtirileProTV.ro vă prezintă sinteza evenimentelor.

CNN: Cum a evoluat relația dintre Trump și liderul ucrainean după cearta din februarie din Biroul Oval
Stiri externe
CNN: Cum a evoluat relația dintre Trump și liderul ucrainean după cearta din februarie din Biroul Oval

Ultima dată când preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a aflat în Biroul Oval, a fost certat de gazdele sale americane, i s-a refuzat prânzul planificat şi i s-a cerut brusc să plece, relatează CNN.

Investițiile locale, planificate pe trei ani: guvernul anunță program multianual pentru proiecte
Stiri Politice
Investițiile locale, planificate pe trei ani: guvernul anunță program multianual pentru proiecte

Proiectele de investiții vor fi planificate pe următorii trei ani astfel încât fiecare autoritate locală și fiecare constructor să știe câți bani vor primi.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 17 August 2025

29:55

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 16

13:52

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12