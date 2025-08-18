Mai mulți indivizi au deschis focul într-un restaurant aglomerat din New York. Trei persoane au murit

Trei persoane au fost ucise, iar alte opt au fost rănite după ce mai mulți atacatori au deschis focul într-un restaurant din New York.

Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional!

Potrivit anchetatorilor, totul s-a întâmplat în jurul orei locale 3 dimineața, aproape de închidere.

Din primele informații, atacatorii au scos armele și au început să tragă, după ce s-a iscat o ceartă în localul aglomerat. Cele trei victime sunt bărbați, cu vârste cuprinse între 27 și 35 de ani.

Imediat după episodul sângeros, atacatorii s-au făcut nevăzuți și, până acum, polițiștii nu au dat detalii despre posibilii suspecți.

În același restaurant a mai avut loc un atac armat, în noiembrie 2024, însă atunci, nimeni nu și-a pierdut viața.

