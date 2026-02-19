Decizia marchează un boicot coordonat rar, în contextul în care tensiunile partizane din jurul acestei intervenţii anuale în Congres se intensifică, relatează Reuters.

Aproximativ o duzină de democraţi din Senat şi Camera Reprezentanţilor şi-au anunţat participarea la un eveniment "Starea Naţiunii de către Popor" pe National Mall, lângă Capitoliu, pentru a-şi evidenţia opoziţia faţă de politicile administraţiei republicane, au declarat organizatorii miercuri.

Cine participă la miting și ora evenimentului

Printre congresmenii care vor apărea la mitingul de la ora 20:30 (01:30 GMT miercuri) "chiar înainte de discursul lui Trump de la ora 21:00" se numără senatorii Jeff Merkley din Oregon, Chris Murphy din Connecticut şi Chris Van Hollen din Maryland, alături de membri ai Camerei Reprezentanţilor - Becca Balint din Vermont, Greg Casar din Texas şi Pramila Jayapal din statul Washington.

Nu a existat niciun răspuns imediat din partea Casei Albe la o solicitare de comentarii, precizează Reuters.

Boicotul subliniază modul în care revenirea lui Trump pe scena naţională a adâncit fisurile partizane, transformând un ritual cândva impunător într-un câmp de luptă privind direcţia democraţiei americane. Prin mitingul din faţa Capitoliului, unde Trump se va adresa Congresului, aleşii spun că îşi propun să prezinte momentul ca o provocare publică la adresa agendei preşedintelui republican.

"Donald Trump şi-a bătut joc de discursul despre Starea Naţiunii, transformându-l dintr-un moment menit să unească ţara într-un miting de campanie pentru a răspândi ură şi divizare", a spus Murphy, citat într-un comunicat.

Alegători afectați de politicile Trump, invitați la miting

Alegătorii lor care au fost afectaţi de politicile Trump vor vorbi, de asemenea, la miting, conform unui comunicat al MeidasTouch, care se autointitulează o reţea de ştiri independentă, pro-democraţie. Grupul liberal MoveOn Civic Action este, de asemenea, organizator, au declarat grupurile.

Se aşteaptă ca Trump să laude adoptarea de anul trecut a unei legislaţii radicale de reducere a impozitelor şi a cheltuielilor, creşterea economică din 2025 şi măsurile sale de a opri migraţia prin graniţa de sud.

Alţi progresişti din Camera Reprezentanţilor intenţionează să participe la discursul lui Trump, sau cel puţin la o parte din acesta, dar îşi vor demonstra nemulţumirea în alte moduri.

De exemplu, Mark Pocan, membru din Camera Reprezentanţilor din partea Wisconsin, l-a invitat la discurs pe preşedintele Asociaţiei cultivatorilor de soia din Wisconsin, Doug Rebout.

Istoric de proteste și tensiuni în timpul discursurilor SOTU

Boicotul democrat, despre care a scris prima dată New York Times, evidenţiază tonul din ce în ce mai partizan al discursului anual, care în ultimii ani a inclus întreruperea discursului de către aleşi, afişarea de pancarte de protest sau coordonarea ţinutelor pentru a evidenţia diverse cauze precum drepturile femeilor.

Anul trecut, democratul Al Green, membru al Camerei Reprezentanţilor pentru Texas, a fost cel care s-a ridicat şi a strigat în semn de protest faţă de intenţiile republicanilor de a reduce planul de asigurare de sănătate Medicaid pentru persoanele sărace şi cele cu dizabilităţi. El a fost dat afară din incintă de către agenţii de securitate şi ulterior mustrat de Camera Reprezentanţilor controlată de republicani.

În 2020, Trump a urcat pe podium pentru ultimul discurs despre Starea Naţiunii din primul său mandat şi a refuzat să-i strângă mâna lui Nancy Pelosi, pe atunci preşedinta Camerei Reprezentanţilor. La sfârşitul discursului, Pelosi s-a ridicat şi, în mod ostentativ, a rupt transcrierea discursului în două. Ulterior, ea a spus că a făcut acest lucru pentru că fiecare pagină conţinea o "minciună".

Discursul anual despre Starea Naţiunii, menit să informeze Congresul despre problemele presante cu care se confruntă naţiunea, a fost rostit pentru prima dată de preşedintele George Washington în 1790 - un raport rapid de 1.089 de cuvinte, departe de spectacolele tensionate şi lungi de astăzi.