Mai mult de 11.000 de oameni au murit în urma furtunii din Libia. Schimbările climatice, principala cauză a catastrofei

Bilanțul ar putea depăși 20.000 de victime. Specialiștii atrag atenția că toate aceste fenomene extreme demonstrează, încă o dată, că omenirea este pe cale să piardă lupta cu schimbările climatice

În timp ce oamenii își plâng morții și cu ultimele puteri îi caută pe cei dispăruți, guvernul de la Tripoli recunoaște că are o parte din vină pentru tot acest dezastru.

Abdul-Hamid Dbeibah, Head of the Tripoli-based Government of National Unity: „Într-un fel sau altul, cred că toți purtăm responsabilitatea pentru ce s-a întâmplat, toți libienii. Cu toate acestea, eu, în calitate de lider al vostru, am responsabilitatea principală, iar dumneavoastră, în calitate de Minister al Apelor, împărtășiți această responsabilitate. Problema barajelor este un subiect despre care nimeni nu vorbește, de zeci de ani”.

După războiul civil din 2011, țara este măcinată de conflicte, serviciile publice s-au prăbușit, iar investițiile în infrastructură au fost aproape inexistente.

Așa se face că ploile provocate de furtuna Daniel au rupt duminică noaptea două baraje din orașul Derna. Șuvoaiele puternice au distrus poduri şi au măturat cartiere întregi, cu tot cu locuitorii lor, înainte de a se vărsa în mare.

Bill Hare, CEO of Climate Analytics: „Situația din Libia este în mod evident catastrofală și foarte dificilă. Iar în final, declanșatorul acestei situații este o furtună extremă în Marea Mediterană, pe care mulți o leagă de încălzirea globală. Desigur, catastrofa prăbușirii barajelor a fost cauzată și de perioade lungi de proastă administrare și de faptul că statul libian nu funcționează bine”.

Chiar dacă schimbările climatice nu au fost singura cauză, ele au avut un important aport - susțin specialiștii, iar xplicația este simplă. Aceste furtuni mediteraneene prezintă caracteristici ale cicloanelor şi uraganelor tropicale. Și au ajuns să se formeze după ce apele de suprafaţă ale Mediteranei şi Atlanticului sunt cu trei grade Celsius mai calde decât de obicei.

Bill Hare, CEO of Climate Analytics: „Nu cred că vom spune vreodată că există o singură cauză, dar (dezastrul) nu s-ar fi întâmplat fără precipitațiile extreme, cauzate de încălzirea globală. Arată că schimbările climatice vor crea o mulțime de situații foarte dificile, direct sau indirect”.

Furtuna Daniel s-a format în jurul datei de 4 septembrie și a lăsat în urmă victime şi pagube importante în Bulgaria, Turcia și în Grecia, unde viiturile au ucis 17 oameni. De altfel, multe localități grecești sunt în continuare sub efectul dezastrului.

Theodoros Skylakakis, Greek Minister of Environment and Energy: „Continuăm să lucrăm la revenirea după acest eveniment fără precedent, încercăm să restabilim almentarea cu electricitate și cu apă potabilă. Într-unul dintre cele mai mari orașe ale țării sistemul de alimentare cu apă a fost grav avariat, pentru că ce s-a întamplat nu a fost o doar o inundație. Multe zone au fost lovite de o viitură puternică ce a distrus infrastructura locală, iar catastrofa a devenit vizibilă pe măsură ce apa a scăzut”.

În total, cel puțin opt țări de pe patru continente au fost lovite de inundații catastrofale, doar în această lună. Apele au au luat vieți și au distrus localități în Spania, în sudul Chinei, Hong Kong și în sud-vestul Statelor Unite.

Joe Biden, președinte SUA: „Nu cred că cineva mai poate nega impactul crizei climatice. Uitați-vă în jur, inundații istorice, secetă cumplită, căldura extremă, incendiile devastatoare, care au provocat pagube semnificative cum nu am mai văzut până acum”.

În urmă cu două săptămâni, furtuna Idalia a lovit cu forța unui uragan coasta statului american Florida și a ajuns până în statul vecin, Georgia.

Sursa: Pro TV Etichete: , , , Dată publicare: 15-09-2023 08:32