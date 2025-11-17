Magia Crăciunului a învăluit deja Parisul. Două sute de mii de oameni au luat parte la aprinderea luminițelor
Seară magică pe celebrul bulevard Champs-Élysées din Paris. Două sute de mii de oameni au participat la festivitatea aprinderii luminilor de Crăciun.
Actrița franceză Léa Seydoux și artista canadiană Charlotte Cardin au dat startul ceremoniei, sub privirile localnicilor și turiștilor.
Evenimentul marchează an de an, începutul sărbătorilor de iarnă în capitala franceză.
Ediția din acest an a fost una specială, spun organizatorii, pentru că decorațiunile sunt noi, la fel și tehnologia folosită pentru a ilumina copacii de pe Champs-Élysées.
