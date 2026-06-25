Decizia era previzibilă, spun oficialii de la București, după ce România a luat acum o lună măsuri identice în cazul consulului general al Federației Ruse de la Constanța.

Ambasadorul României în Federația Rusă a fost așteptat la sediul Ministerului de Externe de la Moscova de o armată de jurnaliști. Cristian Istrate nu a răspuns la întrebări.

Ministerul rus al Afacerilor Externe l-a notificat pe diplomatul român că șeful interimar al Consulatului General al României de la Sankt Petersburg a fost declarat persona non grata. Acesta are la dispoziție 72 de ore să părăsească Federația Rusă.

Corespondent Știrile ProTV: „În plus, Ministerul rus al Afacerilor Externe l-a notificat pe ambasador că, în termen de 30 de zile, consulatul României de la Sankt Petersburg trebuie să se închidă. Dar și că Federația Rusă și-a retras oficial consimțământul de reînființare a acestui post consular.”

Ministerul nostru de Externe consideră că reacția părții ruse era previzibilă: „Ministerul Afacerilor Externe a comunicat de la bun început că reacția părții ruse era previzibilă. Decizia anunțată astăzi de partea rusă survine ca răspuns la măsurile adoptate de către autoritățile române la 29 mai 2026, în urma prăbușirii unei drone rusești în municipiul Galați.”

Încă de acum o lună, ministrul de Externe Oana Țoiu a explicat că o astfel de măsură nu va avea un impact major asupra diplomației române, câtă vreme în ultimele luni, la consulatul nostru de la Sankt Petersburg, activitatea a fost scăzută.

Pe 29 mai, după explozia unei drone rusești în Galați, consulul general rus de la Constanța a fost declarat persona non grata și i s-a cerut să părăsească România. Diplomatul rus s-a conformat chiar înainte de termenul-limită. Nu înainte însă de a participa la o petrecere la un club de pe litoral.