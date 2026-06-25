Rusia dorește să folosească teritoriul Belarusului pentru a:

extinde atacurile cu drone împotriva Ucrainei;

obliga Ucraina să redistribuie o parte din trupele aflate în Donbas;

desfășura operațiuni împotriva statelor NATO vecine cu Belarus.

Un fost ofițer al serviciilor de informații ruse a declarat pentru The Wall Street Journal (WSJ) că Moscova poartă negocieri cu Aleksandr Lukașenko în principal prin intermediul ambasadorului rus în Belarus, Boris Grîzlov.

Ca mijloc de presiune asupra liderului belarus este folosit sprijinul financiar de care depinde economia Minskului.

Potrivit surselor WSJ, în acest moment nu există indicii că Rusia va implica în viitorul apropiat Belarusul și mai mult în război.

Totuși, interlocutorii publicației subliniază că această posibilitate rămâne deschisă, mai ales în contextul în care ofensiva rusă din Donbas a încetinit, iar Ucraina și-a intensificat loviturile asupra infrastructurii din spatele frontului, ceea ce a provocat o criză de combustibil în mai multe regiuni ale Rusiei.

Rusia folosește teritoriul și infrastructura Belarusului pentru atacuri împotriva Ucrainei încă de la începutul invaziei la scară largă. În 2023, Aleksandr Lukașenko declara că este pregătit să intre pe deplin în război dacă Ucraina ar ataca Belarusul. Totuși, în ultima lună, liderul de la Minsk a promis de două ori că nu va permite implicarea și mai profundă a Belarusului în conflictul ruso-ucrainean.

„Belarusul este ca în palmă pentru armata ucraineană. Înțelegem foarte bine că principalele noastre obiective de infrastructură vitală, de producție și logistică ar deveni ținte”, a declarat Lukașenko într-un interviu acordat postului Al Arabiya, înregistrat pe 12 iunie.

Pe 17 iunie, un autobuz în care se aflau copii belaruși a fost lovit de o dronă în apropierea frontierei ruse. O femeie care îi însoțea pe copii a murit, iar alte șase persoane, inclusiv patru copii, au fost rănite. Rusia și Ucraina s-au acuzat reciproc pentru atac. Lukașenko a susținut că „drona era ucraineană”, însă, în ansamblu, a avut o reacție relativ reținută.

Pe 19 iunie, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a intensificat presiunea asupra lui Lukașenko. Comentând promisiunile liderului belarus că nu va intra în război, Zelenski i-a cerut să demonstreze acest lucru prin fapte, nu doar prin declarații.

„Pe turnurile sale sunt instalate relee de retransmisie. Pe teritoriul său, de-a lungul celor două regiuni de frontieră cu Ucraina, există echipamente care corectează tirul împotriva populației ucrainene. Le poate înlătura? Cred că o săptămână îi este suficientă pentru a face acest lucru. Dacă nu o va face, o vom face noi”, a declarat Zelenski.