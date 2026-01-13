Mădălina Ghenea a fost hărțuită ani de zile de o româncă, pe internet. „Persecuția, invazia, frica permanentă”

13-01-2026 | 19:21
Procurorii italieni cer 2 ani de închisoare pentru o româncă acuzată că a hărțuit-o ani de zile pe actrița Mădălina Ghenea.

Femeia i-ar fi trimis în mediul online zeci de mesaje de amenințare, însoțite de imagini cu impact emoțional, care au îngrozit-o pe Mădălina Ghenea și au determinat-o chiar să nu mai iasă din casă o vreme. Procesul, în care actrița s-a constituit parte civilă și cere despăgubiri de 5 milioane de euro, a ajuns la final astăzi, iar sentința este așteptată în primele zile din februarie.

În fața instanței, cu lacrimi în ochi, Mădălina Ghenea a povestit că hărțuirea a început după ce a acceptat o cerere de prietenie venită pe contul ei de Instagram. A primit apoi mesaje de amenințare, poze cu conținut șocant, comentarii agresive și defăimătoare, care au afectat-o emoțional și au făcut-o să se izoleze, fiindu-i frică să mai iasă din locuință.

Ce a mărturisit actrița

Mădălina Ghenea: „Timp de zece ani am trăit ceva ce nimeni nu ar trebui să trăiască. Persecuția, invazia, frica permanentă. Cel mai greu nu a fost să rezist, ci să denunț. Pentru că a denunța înseamnă a te expune. Înseamnă a fi judecată.”

Multe dintre mesajele de hărțuire primite de Mădălina Ghenea aveau legătură cu apariția romancei în filmul Youth, în regia lui Paulo Sorrentino.

Abia după ce Mădălina Ghenea a depus plângere pentru hărțuire și după mai multe investigații, modelul a aflat că în spatele amenințărilor se afla o femeie - o româncă de 45 de ani care locuiește în Italia.

Procesul penal a început în decembrie 2024 și s-a desfășurat la Secția a V-a Penală a Tribunalului din Milano. Românca acuzată de hărțuire a negat acuzațiile, iar avocatul ei a susținut că cineva i-ar fi furat identitatea clientei sale și ar fi trimis mesajele de pe conturi false.

Silvia Dumitrache, reprezentant ONG pentru femei din Italia: „Procesul din Milano este considerat semnificativ pentru victimele stalking-ului din întreaga Italie. În sala de judecată s-au prezentat imagini și declarații despre cât de puternic a afectat hărțuirea viața personală și profesională a Mădălinei Ghenea, dar sunt relatate ca parte dintr-un fenomen mai larg al hărțuirii online.”

Mădălina Ghenea spune că lupta ei în instanță nu este personală, ci este dusă pentru toate victimele hărțuirii prin intermediul rețelelor sociale. Mai precizează și faptul că, dacă va obține despăgubirile cerute, suma va fi donată.

