„Guvernul va trebui să prezinte un proiect de lege şi măsuri de reglementare pentru a îmbunătăţi protecţia alegerilor noastre”, a declarat şeful statului în faţa a câteva sute de primari reuniţi la Palatul Élysée.

Aceste ingerinţe „v-au afectat uneori”, le-a spus el acestor primari proaspăt aleşi la alegerile locale din luna martie. Acestea au „afectat şi mulţi dintre vecinii noştri”, a adăugat el, făcând aluzie la recentele alegeri din Moldova, România, dar şi din Germania.

În vizor este Rusia, care „cumpără masiv, în perioada electorală, milioane de conturi false”, aşa cum subliniase deja Emmanuel Macron în februarie.

„Vom lupta la nivel european pentru a interzice aceste conturi false. Europa trebuie să fie primul teritoriu în care acestea sunt interzise”, a insistat preşedintele francez.

Promiţând să „adopte o serie de texte pentru a permite o mai bună protecţie a dezbaterii democratice împotriva reţelelor sociale”, preşedintele francez şi-a exprimat, de asemenea, dorinţa de a „reglementa discursul pe reţelele sociale, în special posibilitatea de a cumpăra acest discurs în perioadele electorale”.