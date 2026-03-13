Răspunzând unei întrebări a jurnaliștilor, Lukașenko a declarat (citate preluate de agenția Belta):

„Este o prostie totală, iar niște proști spun asta. Nu spun că mâine vom lovi cu acest «Oreșnik» Vilnius, Varșovia sau Kievul. Ferească Dumnezeu. Nu aceasta este sarcina noastră. Noi trebuie să ne apărăm țara. Dar pentru ca «Oreșnik» să nu fie lansat, nu vă băgați peste noi. Nici din Ucraina, nici din Polonia, nici din Lituania, nici din Letonia. Haideți să rezolvăm lucrurile omenește.”

Potrivit lui Lukașenko, el nu va „sta să doarmă și să privească” dacă obiectivele de pe teritoriul Belarusului vor fi considerate ținte legitime.

„Avem cu ce să ripostăm. De aceea le-aș recomanda să nu mai vorbească prea mult și să nu provoace. Dacă consideră «Oreșnik» o țintă legitimă — poftim”, a spus el.

„Oreșnik” este un sistem rusesc de rachete cu rază medie, precum și numele rachetei folosite în cadrul acestuia. Forțele armate ale Rusiei au anunțat că l-au utilizat pentru prima dată în noiembrie 2024, într-un atac cu rachete asupra orașului Dnipro din Ucraina.