"Este absolut anormal ca aflând că un fost conducător care are o funcţie importantă acum de consilier prezidenţial a participat în perioada Revoluţiei, în calitate de ofiţer în trupele de Securitate şi ulterior pentru a elibera piaţa Universităţii de manifestanţi în iunie 1990, este absolut anormal să-l menţii în funcţie. Este o pată pe obrazul acestei funcţii şi e foarte important să punem chiar în al doisprezecelea ceas lucrurile în ordinea lor firească. Altfel nu cred că vom scăpa de securism în acest stat şi nu cred că influenţele acestea nefaste, pe care reţelele respective create după 89, vor dispărea", a spus Stelian Ion la Palatul Parlamentului, potrivit Agerpres.

El a adăugat că în perioada în care a fost ministru nu a beneficiat de serviciile SPP.

"Am refuzat, am avut dreptul. Nu critic lucrul acesta, este absolut normal (serviciul de pază al SPP - n.r.). Anormal mi s-a părut, la un moment dat, insistenţa cu care ofiţeri, lucrători SPP, doreau să beneficiez de acest serviciu, deşi explicam foarte clar că nu mă simt ameninţat în niciun fel şi nu consider normal să umblu peste tot cu pază SPP. Dar nu critic lucrul ăsta. Repet, insistenţa mi s-a părut însă suspectă la acel moment. (...) Ar trebui să facem distincţia între lucrătorii SPP, cei care îşi fac cu profesionalism treaba şi e nevoie de ei, în toate statele există asemenea servicii şi toată lauda, şi unele derapaje ale conducerii. Au existat de-a lungul anilor unele derapaje cu privire la unele presiuni făcute de la nivelul conducerii. Există persoane care relatează chiar că domnul Pahonţu sugera ca anumite persoane să fie numite în anumite funcţii. Deci lucrurile acestea, imixtiunea unui astfel de serviciu de la nivelul conducerii în chestiuni politice, este de o gravitate foarte, foarte mare, îngrijorătoare", a afirmat Stelian Ion.

Deputatul USR a mai susţinut că trebuie evitată transformarea SPP într-o structură de informaţii.

Preşedintele Nicuşor Dan a respins, joi, acuzaţiile prezentate în mass-media despre Lucian Pahonţu, afirmând că şeful SPP nu a participat la reprimarea manifestanţilor în timpul Revoluţiei din 1989 sau ulterior.