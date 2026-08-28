Anunțul a fost făcut de ministrul sârb al Justiţiei, Nenad Vujic, potrivit News.ro. Grav bolnav de câteva luni, Ratko Mladic a murit joi la Haga, unde ispăşea o pedeapsă cu închisoarea pe viaţă pentru genocid, crime de război şi crime împotriva umanităţii, relatează AFP.

„Este cert că generalul Mladic va primi toate onorurile militare şi de stat la care are dreptul”, a declarat Nenad Vujic.

Autorităţile sârbe aşteaptă să afle când autorităţile de la Haga vor preda trupul neînsufleţit, a precizat acesta. „Suntem pregătiţi să ne deplasăm la Haga de îndată ce vom afla care sunt paşii următori”, a spus ministrul.

Responsabil pentru masacrul de la Srebrenica

Masacrul de la Srebrenica este cel mai grav din Europa de la Al Doilea Război Mondial încoace.

Ratko Mladic a murit la câteva zile după ce Mecanismul Internaţional – însărcinat să exercite funcţiile reziduale ale tribunalelor penale – a respins pentru ultima oară cererea familiei sale şi a guvernului sârb de a-l transfera la un spital militar din Belgrad pentru a primi îngrijiri medicale.

Acest om întruchipa faţa militară a unui trio sinistru – alături de fostul preşedinte iugoslav Slobodan Milošević şi de fostul lider al sârbilor din Bosnia, Radovan Karadžić – în momentul în care fosta Iugoslavie se afunda în carnagiu după căderea comunismului.

Războiul din Bosnia din 1992-1995 a făcut aproximativ 100 000 de morţi, iar 2,2 milioane de persoane au fost strămutate.

La Srebrenica, forţele sârbe aflate sub comanda lui Ratko Mladic au executat 8 000 de bosniaci musulmani care căutaseră refugiu în ceea ce trebuia să fie o enclavă protejată de Naţiunile Unite.