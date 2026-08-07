„Pentru arheologi, aceste momente sunt extrem de valoroase, deoarece natura dezvăluie pentru scurt timp un obiect care, în cea mai mare parte a timpului, rămâne ascuns sub Dunăre”, a declarat Pavel Popov de la Muzeul Istoric Regional din Plevna, potrivit Agerpres.

„Ne oferă o ocazie rară de a-l observa, documenta și studia în mediul său natural”, a adăugat specialistul.

Podul lega vechiul oraș Ulpia Oescus de Sucidava

Podul, comandat de împăratul Constantin I și inaugurat în anul 328 d.Hr., lega vechiul oraș Ulpia Oescus de Sucidava, pe teritoriul actual al României.

Cu o lungime de peste doi kilometri, acest pod este considerat unul dintre cele mai lungi din antichitate, deși a avut o existență scurtă. Se crede că a fost distrus în mare parte în jurul anului 367 d.Hr.

O echipă de la Muzeul din Plevna a efectuat fotografii aeriene și a documentat rămășițele vizibile ale podului, în apropierea satului Ghighen, din nordul Bulgariei.

Cercetătorii au utilizat drone pentru a cartografia și fotografia rămășițele expuse, urmărind linia fundațiilor vizibile și evaluând starea acestora.

Seceta severă a afectat Dunărea și Rinul

O serie de valuri de caniculă care au doborât recorduri în Europa în această vară a provocat o secetă severă în anumite regiuni ale Europei, afectând cursuri de apă importante precum Dunărea și Rinul.