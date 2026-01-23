La Consiliul European s-a decis oferirea de sprijin total pentru Danemarca și Groenlanda, investiții mai mari în Arctica și ajutor suplimentar pentru Ucraina.

Președintele României, Nicușor Dan, spune că parteneriatul strategic cu SUA trebuie să continue și că dialogul este esențial.

Liderii europeni au început reuniunea cu o cină de lucru. Discuțiile s-au prelungit până târziu în noapte, dincolo de miezul nopții.

Oficialii au reafirmat sprijinul total pentru Danemarca și Groenlanda. În același timp, Comisia Europeană anunță că vrea să întărească prezența Uniunii în Arctica.

Ursula von der Leyen, presedintele Comisiei Europene: "Considerăm că ar trebui să folosim creșterea cheltuielilor noastre de apărare pentru echipamente adaptate Arcticii – un spărgător de gheață european, de exemplu – și ar trebui să consolidăm aranjamentele noastre de securitate și apărare cu partenerii din regiune, precum Regatul Unit, Canada, Norvegia și Islanda și alții.

Mette Frederiksen, premierul danez: „Avem nevoie de o prezență permanentă a NATO în regiunea arctică, inclusiv în jurul Groenlandei. Am colaborat foarte strâns cu SUA de mulți ani, dar trebuie să colaborăm cu respect, fără să ne amenințăm reciproc.”

Relația Uniunii cu Statele Unite rămâne una de alianță și dialog, spun liderii europeni.

Doar că Bruxelles-ul are pregătite contra-măsuri comerciale și instrumente non-tarifare, în cazul în care amenințarea taxelor vamale revine.

Antonio Costa, presedintele Consiliului European: "Uniunea Europeană va continua să își apere interesele și se va apăra pe sine, statele sale membre, cetățenii și companiile sale împotriva oricărei forme de coerciție. Are puterea și instrumentele pentru a face acest lucru și o va face dacă și când va fi necesar."

Emmanuel Macron, președintele Franței: „Când Europa este unită, puternică și reacționează rapid, lucrurile revin la normal și la calm. Rămânem extrem de vigilenți și, prin urmare, pregătiți să folosim instrumentele de care dispunem dacă vom fi din nou amenințați. ”

Președintele Nicușor Dan a subliniat că parteneriatul strategic al tarii noastre cu Statele Unite trebuie să continue, în ciuda turbulențelor din ultima perioadă.

Nicușor Dan: „România este solidară cu Danemarca și Groenlanda. Pentru România, Statele Unite reprezintă un partener strategic și, din fericire, în acest consiliu această opinie a fost împărtășită de multe dintre țările prezente. În ultima perioadă au existat turbulențe, dar există suficiente rațiuni ca să continue; dialogul rămâne important.”

În ceea ce privește Ucraina, Uniunea Europeană își intensifică sprijinul.

Săptămâna aceasta se vor livra generatoare de urgență în valoare de 3,7 milioane pentru a restabili curentul în spitale, adăposturi și servicii critice.

În paralel, Bruxelles-ul lucrează cu Washingtonul și Kiev-ul la un cadru unificat de prosperitate, care să fie activat după un armistițiu sau un acord de pace pentru refacerea economică a țării.

