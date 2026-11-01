„Vă informăm că există o ameninţare în spaţiul aerian... Dacă observaţi un obiect suspect sau care zboară la joasă altitudine nu vă apropiaţi", a anunţat armata într-o postare pe X. Circa 30 de minute mai târziu aceasta a anunţat că obiectul neidentificat a părăsit spaţiul aerian leton şi că ameninţarea a luat sfârşit.

Dronele militare ucrainene s-au rătăcit în spaţiul aerian al Finlandei, Estoniei, Letoniei şi Lituaniei, creând preocupări că războiul din Ucraina se poate extinde în statele NATO care au frontieră cu Rusia şi cu aliatul său Belarus.

În contextul în care Ucraina atacă porturile petroliere ale Rusiei de la Marea Baltică, unele dintre dronele sale şi-au ratat ţintele şi au provocat alerte de securitate în ţările vecine. În cazul Letoniei, o astfel de situaţie a dus la o cădere a guvernului în acest an.

Moscova a acuzat Kievul că a folosit spaţiul aerian al NATO pentru a acoperi aceste atacuri, în timp ce Kievul susţine că dronele sale au fost deviate de la curs de bruierea semnalului de către Rusia. Ţările NATO în general acuză Rusia pentru incidente, pentru că a declanşat războiul invadând statul vecin în urmă cu aproape cinci ani.