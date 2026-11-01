Victima a fost descoperită într-un șanț, a informat, duminică, Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Teleorman, conform Agerpres.

„La data de 1 noiembrie, în jurul orei 07:30, polițiștii din cadrul Poliției orașului Videle au fost sesizați, prin apel la SNUAU 112, cu privire la faptul că o persoană se află căzută într-un șanț, în comuna Siliștea, sat Butești. Polițiștii s-au deplasat la fața locului, unde au identificat un bărbat care prezenta leziuni ce ar fi putut fi provocate în urma unui accident rutier”, au precizat reprezentanții IPJ Teleorman.

Accidentul s-ar fi produs sâmbătă seara

Potrivit sursei citate, din primele cercetări a reieșit că accidentul s-ar fi produs sâmbătă, 31 octombrie, în jurul orei 19:20, când șoferul unei autoutilitare care circula pe DJ 503, dinspre Poeni către Videle, ar fi acroșat pietonul, după care ar fi părăsit locul accidentului. Victima a fost transportată duminică la spital, unde ulterior a decedat.

Alcoolemie de 0,26 mg/l

Polițiștii l-au identificat pe conducătorul autoutilitarei, un bărbat de 75 de ani, care, în urma testării cu aparatul etilotest, a avut o alcoolemie de 0,26 mg/l alcool pur în aerul expirat. În urma administrării probatoriului, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore, fiind cercetat pentru ucidere din culpă și părăsirea locului accidentului. Cercetările continuă sub coordonarea procurorului de caz, pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs accidentul rutier.