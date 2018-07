Lege pentru curățarea „dinozaurilor” din instanțele poloneze. Guvernul a scos lumea în stradă

Proteste au avut loc şi marți seară în mai multe oraşe din Polonia. Guvernul de la Varşovia insistă că noua lege care modifică vârsta de pensionare a judecătorilor de la Curtea Supremă va ajuta lupta anticorupţie şi va elibera justiţia, controlată de o "castă" intangibilă, rămasă de pe vremea comunismului.

Sute de oameni au aclamat-o pe şefa Curţii Supreme din Polonia, care a sfidat guvernul şi a venit la muncă. Protestatarii au strigat "Constituţia!" şi "Jos dictatura!", în timp ce Malgorzata Gersdorf încerca să-şi croiască drum spre intrarea în clădire.

Thousands of people in Poland protest against the government's controversial revamp of the judicial system #tictocnews https://t.co/Rb56XpyxPI pic.twitter.com/GqmcJswafg