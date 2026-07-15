Procurorul european din Bulgaria, sancționat disciplinar de Parchetul condus de Codruța Kovesi, după ce a fost găsit vinovat

Potrivit unui comunicat de presă al EPPO, această decizie încheie procedura disciplinară împotriva procurorului european bulgar, după ce acesta ”a fost găsit vinovat de abatere gravă în cadrul anchetelor EPPO aflate în curs”.

Sancțiunea vine în urma avizului motivat al Consiliului disciplinar pentru membrii Colegiului EPPO, compus din funcționari de rang înalt sau foști funcționari ai instituțiilor europene și emis la 5 ianuarie 2026, care l-a găsit în unanimitate pe procurorul european bulgar vinovat de abaterile disciplinare identificate de o comisie de anchetă administrativă numită de Colegiu și a emis recomandarea de a se aplica mustrarea.

”Decizia de astăzi vine după ce Colegiul, la 25 februarie 2026, l-a găsit pe acest procuror european vinovat de trei abateri disciplinare, în cadrul anchetelor EPPO, dar și-a suspendat deliberările cu privire la sancțiunea care urma să fie aplicată și a solicitat avizul Parlamentului European, al Consiliului și al Comisiei Europene cu privire la posibilitatea introducerii unei acțiuni în fața Curții de Justiție, în conformitate cu Regulamentul EPPO, în vederea demiterii procurorului european. Având în vedere că mandatul procurorului european expiră la 28 iulie 2026, precum și avizele celor trei instituții, Colegiul a considerat oportun să încheie procedura disciplinară prin aplicarea sancțiunii de „mustrare”.” - se arată în comunicatul Parchetului European, condus de Codruța Kovesi.