Procurorul european din Bulgaria, sancționat disciplinar de Parchetul condus de Codruța Kovesi, după ce a fost găsit vinovat

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Eppo parchetul european
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Colegiul Parchetului Public European (EPPO) a anunțat că a aplicat sancțiunea disciplinară de „mustrare” împotriva procurorului european din Bulgaria, în calitatea sa de autoritate de numire și în conformitate cu Statutul funcționarilor UE.

autor
Cristian Matei

Potrivit unui comunicat de presă al EPPO, această decizie încheie procedura disciplinară împotriva procurorului european bulgar, după ce acesta ”a fost găsit vinovat de abatere gravă în cadrul anchetelor EPPO aflate în curs”.

Sancțiunea vine în urma avizului motivat al Consiliului disciplinar pentru membrii Colegiului EPPO, compus din funcționari de rang înalt sau foști funcționari ai instituțiilor europene și emis la 5 ianuarie 2026, care l-a găsit în unanimitate pe procurorul european bulgar vinovat de abaterile disciplinare identificate de o comisie de anchetă administrativă numită de Colegiu și a emis recomandarea de a se aplica mustrarea. 

”Decizia de astăzi vine după ce Colegiul, la 25 februarie 2026,  l-a găsit pe acest procuror european vinovat de trei abateri disciplinare, în cadrul anchetelor EPPO, dar și-a suspendat deliberările cu privire la sancțiunea care urma să fie aplicată și a solicitat avizul Parlamentului European, al Consiliului și al Comisiei Europene cu privire la posibilitatea introducerii unei acțiuni în fața Curții de Justiție, în conformitate cu Regulamentul EPPO, în vederea demiterii procurorului european. Având în vedere că mandatul procurorului european expiră la 28 iulie 2026, precum și avizele celor trei instituții, Colegiul a considerat oportun să încheie procedura disciplinară prin aplicarea sancțiunii de „mustrare”.” - se arată în comunicatul Parchetului European, condus de Codruța Kovesi.

Scandal în Bulgaria

Potrivit agenției Novinite, este vorba despre procurorul Teodora Georgieva, reprezentanta Bulgariei în cadrul Parchetului European.

Astfel, EPPO a deschis o anchetă privind suspiciuni de corupție împotriva procurorului european bulgar în urma unei sesizări primite de la o persoană fizică la 24 octombrie 2023.

Solicitarea EPPO făcea referire și la ”o publicație media din 10 martie 2025”, care menționa existența ”unei scrisori și a unei înregistrări video” a unei conversații dintre Teodora Georgieva și omul de afaceri fugar Petyo Petrov, cunoscut sub porecla „Pepi Evroto”.

Potrivit informațiilor transmise de Parchetul bulgar către EPPO, ”ancheta vizează suspiciunea că, în perioada începutul anului 2020 – martie 2025, un funcționar public și-ar fi folosit funcția”, atât ca judecător în structura instanțelor anticorupție, cât și ca procuror european, ”pentru a obține beneficii financiare ilegale”.

Același raport arată că ”declarațiile a trei martori” susțineau că Petyo Petrov ”i-ar fi plătit lunar câte 10.000 de leva (aproximativ 5.000 de euro)” unui magistrat identificat drept „Teddy Evroto”.

Teodora Georgieva ”recunoaște că a vizitat de mai multe ori locația „Eight Dwarfs” și că s-a întâlnit cu Petyo Petrov, însă a afirmat că vizitele au fost făcute din curiozitate și a negat ”că ar fi primit vreodată bani” de la acesta.

În Bulgaria, după ani de instabilitate politică, coaliția fostului președinte Rumen Radev, are majoritatea în Parlament după 8 runde de alegeri

Sursa: EPPO Novinite

Etichete: coruptie, eppo, Bulgaria, procuror european,

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