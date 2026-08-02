Aceste atracții, mai puțin obișnuite, pun la încercare simțul orientării, răbdarea și spiritul de echipă. Unele sunt amenajate în lanuri de porumb. Altele s-au născut din proiecte cu totul diferite.

La granița Slovaciei cu Cehia, într-un lan de porumb cât trei terenuri de fotbal, un localnic a construit un labirint uriaș. Pereții înalți îi pot zăpăci chiar și pe cei convinși că au un simț excelent al orientării.

Traseele pot dura chiar și o oră

Vizitatorii își pot alege nivelul de dificultate. Unii încearcă doar să găsească ieșirea, în timp ce alții rezolvă ghicitori și diverse provocări. În acest caz, traseul poate dura mai bine de o oră.

Cei care aleg varianta fără ghicitori, scapă din labirint, de cele mai multe ori, în mai puțin de 20 de minute.

Porumbul este cultivat acolo pentru hrana animalelor.

Ján Kolek, proprietarul labirintului: Este porumb pentru siloz. Crește mai înalt și mult mai repede. Pentru vizitatori am pregătit însă porumb dulce, galben, proaspăt fiert.

La fel de mulți vizitatori atrage un alt labirint, de data aceasta în centrul țării. Construcția a fost realizată inițial ca decor pentru film. Apoi, a fost transformată într-o atracție turistică.

În centru se află un turn cu două niveluri. Drumul până acolo este plin de cotituri și fundături. Pentru unii vizitatori, parcurgerea traseului poate dura chiar și o jumătate de oră.

Cel mai vechi labirint cunoscut a fost construit, potrivit legendei Minotaurului, în Grecia Antică, în urmă cu mai bine de 3 mii de ani.