Kremlinul confirmă că Rusia a suspendat atacurile asupra Ucrainei, la cererea lui Donald Trump

Rusia a acceptat să suspende parțial atacurile cu rachete cu rază lungă de acțiune asupra țintelor ucrainene, la cererea președintelui american Donald Trump, a confirmat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

Cristian Matei

Trump a declarat anterior că i-a cerut personal președintelui Vladimir Putin să dea dovadă de reținere din cauza vremii neobișnuit de reci din Ucraina, care pune o presiune suplimentară asupra sistemului energetic al țării.

Moratoriul de o săptămână va dura până la 1 februarie și are scopul de a „crea condiții favorabile pentru negocieri”, a declarat Peskov jurnaliștilor, vineri, potrivit Russia Today, televiziune care este controlată de administrația de la Kremlin.

El a refuzat să ofere detalii suplimentare despre acord, inclusiv dacă Kievul și-a asumat vreun angajament de reciprocitate.

Armata rusă afirmă că atacurile sale au scopul de a degrada producția de arme și logistica militară a Ucrainei.

Rusia a atacat Ucraina cu o rachetă şi 111 drone imediat după armistiţiul energetic anunţat de Trump

Rusia a lansat în noaptea de joi spre vineri o rachetă balistică şi 111 drone cu rază lungă de acţiune de diferite tipuri asupra Ucrainei. Acest nou atac aerian a venit la câteva ore după ce preşedintele american Donald Trump a anunţat un acord verbal cu omologul său rus, Vladimir Putin, prin care acesta din urmă s-a angajat să oprească bombardarea infrastructurii ucrainene timp de o săptămână, informează EFE, potrivit Agerpres.

În bilanţul referitor la atac, forţele aeriene ucrainene nu specifică ţinta dronelor şi a rachetei lansate de Rusia, dar - conform informaţiilor în timp real publicate peste noapte de această ramură a armatei ucrainene - practic toate dronele au vizat regiuni ucrainene de graniţă cu Rusia sau zone apropiate de liniile frontului.

Conform raportului forţelor aeriene ucrainene, 80 dintre drone au fost neutralizate de apărarea ucraineană, iar alte 25, împreună cu racheta balistică, au lovit 15 puncte nespecificate din Ucraina.

Trump a declarat joi că i-a cerut telefonic lui Putin să nu bombardeze Kievul sau alte oraşe şi localităţi ucrainene timp de o săptămână din cauza "frigului extraordinar" aşteptat în următoarele zile în Ucraina, care este atacată constant de Rusia.

Se aşteaptă ca temperaturile să ajungă la minus 25 de grade Celsius în oraşe precum Kiev, unde milioane de oameni au rămas fără curent electric şi încălzire zile întregi din cauza atacurilor masive ale Rusiei din acest an asupra sectorului energetic.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a mulţumit lui Trump pentru iniţiativa sa şi a spus că speră că aceasta va duce la oprirea atacurilor asupra Ucrainei. Zelenski a dezvăluit că posibilitatea unui armistiţiu energetic a fost discutată în timpul convorbirilor trilaterale de pace dintre ucraineni, ruşi şi americani, care au avut loc săptămâna trecută în Emiratele Arabe Unite şi care vor fi reluate duminică.

La rândul său, Ministerul Apărării rus a anunţat pe aplicaţia Telegram că sistemele de apărare aeriană ruseşti au doborât 18 drone ucrainene vineri dimineaţă devreme în patru regiuni ruseşti şi în peninsula ucraineană Crimeea, anexată ilegal de Rusia în 2014.

"În timpul nopţii, sistemele de apărare aeriană au distrus 18 drone ucrainene", a anunţat ministerul menţionat.

Şapte drone au fost doborâte în regiunea Briansk, două în Rostov, una în Astrahan şi una în Kursk.

De asemenea, cinci drone au fost interceptate în timp ce zburau deasupra peninsulei ucrainene Crimeea şi două deasupra Mării Negre. 

