Atacul de amploare al Rusiei asupra sistemului energetic al ţării a zguduit Kievul cu explozii până sâmbătă dimineaţa, scrie Reuters, preluat de News.ro.

Viceprim-ministrul Oleksei Kuleba a declarat că peste 3.200 de clădiri din capitală au rămas fără încălzire la sfârşitul serii de sâmbătă, faţă de 6.000 dimineaţa. Temperaturile nocturne au oscilat în jurul valorii de -10 grade Celsius.

Peste 160 de echipe de urgenţă au acţionat în capitală pentru a restabili încălzirea, a spus el. Echipele lucrau şi în alte zone afectate, în principal în vestul şi sudul Ucrainei.

Kievul a rămas fără curent și căldură

Ministrul Energiei, Denis Shmyhal, a scris pe Telegram, după reuniunea zilnică a oficialilor dedicaţi energiei, că peste 800.000 de gospodării din Kiev erau încă fără energie electrică, la fel ca alte 400.000 din regiunea Cernihiv, la nord de capitală.

„În ceea ce priveşte energia electrică, atacurile constante ale inamicului împiedică, din păcate, stabilizarea situaţiei”, a scris el.

Apartamentele multor locuitori erau deja îngheţate din cauza întreruperii sistemului centralizat de distribuţie a încălzirii din Kiev, în urma atacurilor anterioare.

Moscova a desfăşurat atacurile în timp ce negocierile trilaterale, mediate de SUA, între Rusia şi Ucraina au continuat pentru a doua zi consecutivă în Emiratele Arabe Unite, fiind ulterior suspendate fără niciun semn de compromis. Alte negocieri urmează să aibă loc în weekendul următor.

Prim-ministrul Iulia Svyrydenko a declarat că Rusia a vizat capitala şi patru regiuni din nordul şi estul ţării.

„Restaurăm rapid instalaţiile de producere a energiei electrice avariate, creştem importurile cât mai mult posibil şi introducem noi capacităţi alternative”, a spus ea.

Victime și distrugeri în mai multe orașe

Primarul Kievului, Vitali Klitschko, a declarat că o persoană a fost ucisă în capitală şi patru au fost rănite, trei dintre ele necesitând spitalizare, în timp ce peste 30 de persoane, inclusiv un copil, au fost rănite în al doilea oraş al Ucrainei, Harkov.

Klitschko a vizitat districtul cel mai grav afectat din Kiev, suburbia nord-estică Troyeshchyna, unde 600 de clădiri au rămas fără energie electrică, apă şi căldură.

El a spus că locuitorilor vulnerabili li se oferă mâncare caldă şi medicamente şi că oraşul pune la dispoziţie adăposturi suplimentare încălzite, care vor funcţiona non-stop în zonă.

Kievul a relaxat recent restricţiile militare impuse în timpul războiului, pentru a permite persoanelor care locuiesc în apartamente îngheţate să se refugieze noaptea în corturi încălzite sau clădiri publice.

Campania de bombardament a Rusiei se intensifică iarna

Rusia, care a bombardat reţeaua electrică a Ucrainei din noiembrie 2022, la nouă luni de la invazia sa pe scară largă, desfăşoară în această iarnă cea mai intensă campanie de bombardament asupra instalaţiilor energetice. Oamenii din toată Ucraina au rămas cu doar câteva ore de electricitate pe zi, unii fără căldură sau apă.

Forţele aeriene ucrainene au declarat că Rusia a lansat 375 de drone şi 21 de rachete, inclusiv două dintre rachetele balistice Tsirkon, rar utilizate, în atacul său din timpul nopţii de vineri spre sâmbătă.

Cerul deasupra Kievului a fost luminat de flashuri portocalii regulate, în timp ce apărarea aeriană a tras asupra rachetelor şi dronelor care coborau asupra capitalei. Explozii puternice au răsunat în jurul clădirilor înalte ale oraşului.

Tymur Tkachenko, şeful administraţiei militare din Kiev, a raportat atacuri în cel puţin patru districte. Printre clădirile avariate se număra şi o unitate medicală.

Înainte de sâmbătă, Kievul suferise deja două atacuri masive în timpul nopţii de la Anul Nou, care au întrerupt alimentarea cu energie electrică şi încălzirea a sute de clădiri rezidenţiale.

Echipele de urgenţă erau încă angajate în restabilirea serviciilor pentru locuitorii afectaţi de aceste atacuri, iar Klitschko a spus că multe dintre clădirile care au rămas fără încălzire sâmbătă abia recent au fost repuse în funcţiune.

În Harkov, o ţintă frecventă situată la 30 km (18 mile) de graniţa cu Rusia şi mult mai aproape de fronturile de luptă din est, primarul Ihor Terekhov a declarat că 25 de drone au lovit mai multe cartiere.

Pe Telegram, Terekhov a scris că dronele au lovit un cămin pentru persoane strămutate şi două unităţi medicale, inclusiv o maternitate.

