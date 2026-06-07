Partidul de stânga al prim-ministrului Albin Kurti, Vetevendosje (Autodeterminare), rămâne favoritul clar al alegerilor legislative anticipate de duminică.

Scrutinul a devenit necesar întrucât legislativul anterior nu a reuşit să aleagă un nou şef de stat în termenul legal, nefiind atins cvorumul cerut de constituţie; preşedintele Kosovo este ales de parlament pentru un mandat de cinci ani cu o majoritate de două treimi din cei 120 de membri.

După victoria sa la legislativele anticipate din decembrie, prim-ministrul Albin Kurti a format un nou guvern în februarie, dar nu a reuşit să ajungă la un compromis cu opoziţia pentru a alege un şef al statului.

Mandatul preşedintei Vjosa Osmani a expirat pe 4 aprilie. Alegerea unui succesor al Vjosei Osmani rămâne sarcina viitorului parlament, necesitând prezenţa la vot a 80 din cei 120 de parlamentari.

Circa 2,1 milioane de cetăţeni sunt chemaţi să voteze pentru a alege componenţa legislativului, inclusiv peste 130.000 de alegători înregistraţi în străinătate.