Biden a explicat, în cadrul unei emisiuni că în perioada în care soțul ei era încă președinte și avea o echipă de medici, acesta se trezea de șapte ori pe noapte pentru a merge la toaletă, iar ea a presupus că cineva va investiga acest lucru, scrie Fox News.

Însă ea a spus că, după ce au părăsit Casa Albă în 2025, iar problema a persistat, i-a spus că trebuie să meargă la un urolog, iar la prima consultație medicul a spus: „Există ceva acolo”, iar fostului președinte i s-a recomandat un tomograf.

„Nu mi-am imaginat niciodată că ar fi cancer de prostată”, a mărturisit ea. „Pur și simplu nu mi-am imaginat asta.”

Cât a avansat boala

Ea a explicat că, deși în unele cazuri cancerul de prostată poate fi „vindecat”, în cazul lui Joe este în stadiul patru și s-a metastazat la oase. „Asta schimbă complet situația. Adică Joe va trebui să trăiască cu cancer tot restul vieții, ceea ce înseamnă că urmează tratamente speciale.”

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Ea a spus că acesta a urmat și radioterapie, ceea ce a presupus deplasări constante timp de cinci săptămâni între locuința lor din Delaware și Philadelphia.

„Știți, asta își pune amprenta”, a spus ea, adăugând că vineri seara soțul ei a fost în Dakota de Sud la un eveniment al Partidului Democrat, sâmbătă a participat la nunta unui prieten, iar duminică va fi la Philadelphia.

„Își respectă programul, dar a încetinit”, a spus ea. „Adică un cancer în stadiul patru — și are 83 de ani — combinația dintre toate acestea și medicamentele pe care le ia i-a făcut viața puțin mai dificilă în ultima perioadă.”

Întrebată cum gestionează ea situația, Biden a spus: „Este greu să fii îngrijitor”, precizând că fostul președinte nu și-ar dori să folosească acest termen, dar explicând că ea este cea care se ocupă de toate detaliile.

„Trebuie să mă asigur că ia medicamentele potrivite”, a explicat ea. „Eu vorbesc cu medicii. Eu programez consultațiile. Eu mă asigur că mănâncă bine.”

Joe Biden a anunțat diagnosticul de cancer în mai 2025. La începutul acestei săptămâni, fosta primă doamnă a declarat pentru emisiunea „Today” că soțul ei „se simte bine”.

Jill Biden a discutat inclusiv de decizia fostului președinte de a se retrage din cursa electorală din 2024, după dezbaterea considerată dezastruoasă din iunie 2024. Ea a spus că el s-a uitat la ea în timp ce se aflau în casa lor din Delaware și i-a spus: „Nu am de ales.”

Biden a adăugat că a fost „dureros” pentru ea să vadă democrați, mulți dintre ei prieteni de decenii, cerând public retragerea lui din cursă.