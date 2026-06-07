Accidentul s-a petrecut pe o stradă intens circulată. Martorii spun că bărbatul aflat pe două roți circula cu viteză și că nu a mai putut frâna la timp pentru a evita impactul.

A lovit în partea din spate autoturismul care ieșise din parcare. La volan era o femeie de 36 de ani, care o avea pasageră în mașină, pe fiica ei.

În urma coliziunii puternice, motociclistul de ocazie a fost aruncat pe asfalt și a rămas inconștient, câteva minute.

Ambrozie Acu, ISU Bistrița-Năsăud: ”S-a intervenit pentru imobilizarea lui, a fost preluat de un echipaj de prim ajutor, echipajul de prim ajutor l-a predat mai departe către echipajul de terapie intensivă și a fost transportat la spital.”

Crina Sîrb, purt. cuv. IPJ Bistrița-Năsăud „În urma verificărilor, polițiștii au constatat faptul că motociclistul nu posedă permis valabil pentru categoria A.”

Din cauza rănilor grave, bărbatul nu a putut fi testat la fața locului pentru consumul de alcool. Iar în cazul șoferiței, rezultatul etilotestului a fost zero. Atât femeia, cât și fiica ei, au scăpat nevătămate. Polițiștii continuă cercetările.